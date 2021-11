EZ 18:14:01 25-11-2021

Solar Xmas очаква 14 артисти на три сцени





София, 25 ноември /БТА/

Коледното издание на Solar ще се състои на 17 декември с над 14 артисти и три сцени, съобщават организаторите. По думите им техно, хаус и трап музика ще звучат едновременно от три халета в "Интер експо център".

Американският рапър Марк Найт и Крис Либинг са само малка част от участниците.

Специално за събитието в София пристигат също дуото Solardo, Виктор Калдерон, както и хедлайнерът на новата хип-хоп и трап зала - рапърът Лил Пъмп. Изпълнителят на Gucci Gang пристига за първи път у нас и ще бъде подкрепен от някои от най-актуалните изпълнителни на българската сцена като Боро Първи, Murda Boyz, Жлъч/Григовор/Гена и други.

Освен с хита Gucci Gang, който беше във всички класации през 2017 г., Лил Пъмп е познат и от редица други като I love it с Кание Уест, Eskeetit, Be Like Me с Лил Уейн и Welcome to the Party, саундтрака към филма Deadpool 2. Лил има милиарди слушания в различни платформи и съвместни проекти с най-големите имена в индустрията. /ДД

