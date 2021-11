EZ 12:37:01 18-11-2021

Five Finger Death Punch, Ill Nino, Dubioza Kolektiv и Placebo идват за софийското издание на Hills Of Rock





София, 18 ноември /БТА/

Five Finger Death Punch, Ill Nino, Dubioza Kolektiv и Placebo идват за софийското издание на Hills Of Rock. То ще се състои на 2 и 3 юли 2022 г. в парка на летище София, съобщават организаторите. По думите им събитието в столицата е бонус към основния фестивал в Пловдив, с благодарност за подкрепата и търпението на рок публиката.



Последните албуми на Placebo са продадени в над 12 милиона по целия свят и са в Топ 20 на брит класациите, а два - с платинен статус. Още с дебюта си групата, предвождана от артиста символ и вдъхновение на цяло поколение Брайън Молко, прави рязък завой от популярния брит поп със своята двусмислена стилистика и не след дълго оглавява световни фестивали като Rock am Ring. Новият осми албум на Placebo се очаква през март 2022 г.





Американските хеви метъл машини Five Finger Death Punch са едно от най-разпознаваемите съвременни имена в музиката в световен мащаб, свирят като хедлайнери на големи фестивали и разпродават арени, където и да се появят. Популярността им расте стремглаво от дебюта им The Way of the Fist през 2007.

Един от шестте им албума достига платинен статус, а други три - златен, което ги превръща в една от най-успешните хеви метъл групи през последните години. 5FDP имат над 3 милиарда гледания и са продали повече от 1 милион билета само между 2018 и 2020 година. Последният им албум F8 дебютира директно на първо място в рок класациите в цял свят, но и в топ 10 в мейнстрийм класации в САЩ, Австрия, Австралия, Канада, Финландия, Германия, Швеция, Швейцария, Великобритания и др.





Dubioza Kolektiv представя балкански рок, ска, дъб, реге. Последната им изява у нас бе това лято, когато босненци бяха хедлайнери на Arte Feastival. Групата има награда от MTV и пее за мир, разбирателство, толерантност и критикуват бюрокрацията и политиката. Новината е, че са готови с нов сингъл и видео, които се очакват съвсем скоро.





Метъл кор формацията Ill Nino е създател на латино метъл стила в музиката. След известни промени в състава и съдебно дело за името на бандата, музикантите се завръщат по-категорични и мелодични от всякога - с нов албум IllMortals и турне, което включва и България. /ДД



/ХТ/