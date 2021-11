EZ 17:48:31 17-11-2021

Писателят и журналист Марти Жиронел представя в София книгата си "Силата на една мечта"





София, 17 ноември /БТА/

Писателят и журналист Марти Жиронел, носител на наградата "Рамон Люл", ще представи в София книгата си "Силата на една мечта". Премиерата е на 25 ноември в "Каза либри", съобщават издателите от "Колибри".

Преводът е на Венцислав Иков.

Growl you may, but go you must, което ще рече "Да роптаеш може, но да продължиш трябва". Така започва вдъхновяващата история на Жан Леон, роден Сеферино Карион. На двайсет и една години той бяга от Испания на Франко и след немалко трудности и несгоди успява да се качи на кораб, пътуващ за САЩ, страната на всички възможности. В Ню Йорк променя самоличността си и става американски гражданин - Жан Леон. След това се установява в Холивуд, където с много труд и известна доза късмет отваря ресторант "Ла скала", който ще бъде посещаван от кинозвезди като Мерилин Монро и Пол Нюмaн, и политици като Джон Кенеди и Роналд Рейгън.

Но успехът на заведението не е достатъчен за мечтателя Жан Леон, чийто девиз е "Да роптаеш може, но да продължиш трябва". И той се връща в родната Каталония, където създава собствен сорт вино, наречен на негово име, придобил световна слава. Вино, което се произвежда от наследниците му и до днес.

Роденият през 1971 г. Марти Жиронел е автор на десетина романа, сред които "Мостът на евреите", постигнал изключителен международен успех, и "Отмъщението на бандита", удостоен с наградата "Нестор Лухан". Историята на мечтателя Жан Леон е и любопитна, и завладяваща, и необикновена. А най-необикновеното в нея е, че е истинска. /ДД



