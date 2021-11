EZ 16:34:01 16-11-2021

Mercyful Fate оглавяват втория ден на Hills of Rock`2022



София, 16 ноември /БТА/

Mercyful Fate e третият хедлайнер за Hills of Rock (2022). Една от най-влиятелните метъл групи в света ще се качи на сцената на фестивала на 22 юли за своя първи концерт в България, съобщават организаторите.



Създадена през 1981 г. в Дания от Кинг Даймънд и Ханк Шермап, групата свири класически хевиметъл с прогресивни елементи и хардрок от 70-те, съчетани с епични вокални фалцети и текстове за сатанизъм и окултното. Това и corpsepaint (черно-белият грим), наложен от Кинг Даймънд и характерен за блек метъла, превръща групата във влиятелна не само за верните фенове, но и за популярни артисти като Slayer, Metallica и Death.



През лятото на 2022 г. Mercyful Fate ще има само няколко концерта в цяла Европа. Музикантите обещават да включат песни от култовия албум Melissa, от Don`t Break The Oath, както и съвсем нови песни.





Както писа БТА, Hills of Rock ще се състои на 21, 22 и 23 юли на гребния канал в Пловдив. Участват групи като Slipknot, Sabaton, Heaven Shall Burn, Behemoth, Testament, Rise Of The Northstar, Dagoba, Majestica и много други. /ДД



