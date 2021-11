EZ 17:52:31 15-11-2021

Хуманитаристиката на днешния ден е във фокуса на нова книга





София, 15 ноември /БТА/

"Теория на литературата. Новият век" е предназначена за студенти, но и за всички заинтригувани от проблемите, които днешният ден поставя пред хуманитаристиката, съобщават издателите от "Колибри".



Обградени от дискусии за метамодернизъм, космодернизъм, трансхуманизъм и всевъзможни други -изми, си даваме сметка как неусетно литературознанието е отвоювало територии, които му дават право да се назове актуална и модерна наука. И действително - то вече се пита как климатичните промени отекват в художественото писане, какво ще се случва с телата ни в бъдеще, как социалните медии преструктурират обществото и какви са новите етични залози на времето. Това са само част от темите, с които се занимава вторият том на "Теория на литературата", посветен на новия век.



Авторите



Проф. Евгения Панчева преподава средновековна и ренесансова английска литература в СУ "Св. Климент Охридски". Автор е на монографиите "Разбягване на подобията: опит върху ренесансовата култура" (2001) и Stasis and Ecstasy: Archaeologies of the Early Modern Self (2020). Съавтор е на "Теория на литературата. От Платон до постмодернизма" (2005).



Проф. Амелия Личева е литературен критик и професор в СУ. Главен редактор е на "Литературен вестник". Автор е на монографиите "Истории на гласа" (2002), "Гласове и идентичности в българската поезия" (2007), "Световен ли е Нобел?" (2019). Съавтор е на "Теория на литературата. От Платон до постмодернизма" (2005).



Доц. д-р Миряна Янакиева е доцент по теория на литературата в Института за литература на БАН. Автор е на монографията "От родния кът до гроба. Пенчо Славейков - "Сън за щастие" (2011) Съавтор е на "Теория на литературата. От Платон до постмодернизма" (2005). /ДД

