Нидерландската симфоник метъл група Epica гостува в София през 2022 г.

София, 15 ноември /БТА/

Нидерландската симфоник метъл група Epica гостува у нас отново през 2022 г., пет години след участието сцената на Hills of Rock в Пловдив (2017) за първото издание на фестивала.



Секстетът се завръща в София, за да представи най-новия си материал, върху който работи през последните години. Датата е 30 април, а мястото - стадион "Юнак", част от предстоящото турне, което представя осмия албум, наречен "Omega", разказват от "София мюзик ентърпрайсис" (СМЕ).



По думите им, по време на световния смут и промени в обществото, Epica успяват да създадат най-зрелищния си албум досега, който безпроблемно обединява метъл и симфоничен оркестър, хор и ориенталски инструменти, в една перфектна буря, която постоянно те държи настръхнал.



В София ще звучат най-големите хитове на групата, наред с най-новите, но вече утвърдени парчета, като The Skeleton Key, Abyss Of Time, Freedom - The Wolves Within, Rivers и др. Само тези, които са гледали live stream концерта Omega Alive, който Epica представи през юни тази година, могат да придобият бегла представа колко масивна е продукцията, с която групата ще пристигне в България, допълват от СМЕ.



Предстои да бъде обявена и групата, която ще пристигне с Epica в София, както и българската група, която ще открие концерта. /ДД







