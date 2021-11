EZ 12:48:01 12-11-2021

Култура - музика - награди



Българска песен e номинирана за Холивудските медийни музикални награди



София, 12 ноември /БТА/

Песента I want to live (Искам да живея) в изпълнение на Борислав Славов и Илона Иванова се класира за финалите на световните музикални награди The Hollywood Music In Media Awards (HMMA).



HMMA отличава най-добрата оригинална музика в света от всички визуални медии (филмова индустрия, телевизия, видео игри и др.), разказва Илона Иванова. Сред носителите на наградата от предишни години са световни имена като Джъстин Тимбърлейк, Лейди Гага, Трент Резнър, Марк Ронсън и много други.



Борислав Славов е български композитор на музика за видео игри, носител на множество международни награди. Той е известен с работата си по отличената с наградата на британската академия BAFTA видео игра Divinity: Original Sin 2, а също и на играта Crysis 2, където работи заедно с именития холивудски композитор Ханс Цимер.



Песента е част от последния му и най-мащабен до този момент проект - саундтрака на играта Baldur`s Gate 3, базирана на игровата вселена Dungeon & Dragons, собственост на американските гиганти Hasbro Inc. & Wizards of the Coast.

Играта е разработвана от световноизвестната белгийската компания за видео игри "Лариан студиос" с подразделения в Белгия, Англия, Ирландия, Испания, Русия, Канада и Малайзия.

Илона Иванова е българска певица, позната от четвъртия сезон на "Гласът на България" (2017) в отборите на Графа и Иван Лечев, както и от дублирания на български език филм "Мери Попинз се завръща" в ролята на Мери Попинз. От 2017 г. е солист на Музикалния театър, където участва във всички водещи мюзикъли и оперети. /ДД

