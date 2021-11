EZ 09:57:31 10-11-2021

Носителката на "Опус класик" Лусиен Реноден Вари и маестро Саша Гьотцел ще имат концерт, посветен на Астор Пиацола

София, 10 ноември /БТА/

Лусиен Реноден Вари, обявена за сензация заради изпълнението си на тромпет, и маестро Саша Гьотцел ще имат концерт, посветен на Астор Пиацола. На 18 ноември в зала "България", заедно със Софийската филхармония, те ще представят сюитата "Мария от Буенос Айрес", "Чин чин" и "Либертанго" във версии за тромпет и оркестър, съобщават организаторите.



Софийската филхармония ще изпълни творби от Морис Равел, Бърнстейн, Сен-Санс и Артуро Маркес.



Само преди месец Лусиен Реноден Вари стана носителка на наградата "Опус класик", а албумът й Piazzolla Stories се изкачи до първо място в Apple Music Classic и в "Амазон". Младата тромпетистка предизвиква възторг сред публика и критици и влиза в престижната селекция "30 под 30" на "Класик ФМ" за 2021 г.





Тя започва с големи концертни изяви още през тийнейджърските си години. Издава първия си албум с голям лейбъл на 18. Родена е в Сен-Себастиен-сюр-Лоар, Франция. Записва се в музикалното училище към Консерваторията на Льо Ман през 2007 г., където взема уроци по класически тромпет от Филип Лафит и уроци по джаз от Сантяго Квинтани. Дипломира се в Парижката консерватория с класическа тромпет под ръководството на Клемон Гарек. През 2017 г. добавя джаз и импровизация към курса си на обучение. През 2010 г. печели конкурса Selmer Le Parnasse, а през ноември същата година, само на 11, тя завършва на трето място в Европейското състезание за млади тромпетисти във за възрастовата група 14 до 17 г.



Лусиен Реноден Вари прави първите си фестивални участия през 2012 г. на фестивалите Eurochestries и Annecy. До 2014 г. има натоварен фестивален график, който включва участия в Колмар, Антиб и Роаян, където свири в дует със звездната тромпетистка Алисън Болсъм. Оттогава тя раздели времето си приблизително по равно между класически и джаз изяви.



През 2016 г. става артист на лейбъла Warner Classics и следващата година издава своя солов диск The Voice of the Trumpet с оркестъра на Лил и маестро Роландо Вилазон. Програмата комбинира класически произведения, някои от които стандартни, с джаз обработки на хитове на Бродуей. През 2019 г. записва втория си диск Mademoiselle в Ню Йорк с оркестъра на Би Би Си, а през 2021 - Piazzolla Stories с филхармонията на Монте Карло и Саша Гьотцел. /ДД



