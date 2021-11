"Обещанието" е деветият роман на спечелилия награда "Букър" Деймън Галгут 9 ноември 2021 / 10:04 Tweet

"Обещанието" е деветият роман на спечелилия награда "Букър" Деймън Галгут





София, 9 ноември

Деймън Галгут е известен писател и драматург извън родната си Южна Африка, печелил награди и преди престижната "Букър", за която беше номиниран за трети път с "Обещанието". Той започва да пише на 17 години.

"Сезон без грях" е първият роман на Деймън Галгут. Публикуван е през 1982 г., когато той е на 18 години.

Голямо изпитание белязва живота на Деймън Галгут. Когато е на 7 години, се разболява от лимфома. Безкрайните седмици в болница допринасят за любовта към литературата. Втората му книга - сборникът "Тесен кръг същества" ("Small Circle of Beings"), публикуван през 1988 г., е за травмата от тези преживявания. Една от новелите е за майка на болно от рак дете.

Третият роман на Деймън Галгут - "Красивите писъци на прасетата" е публикуван през 1991 г. и му носи най-престижната южноафриканска награда на веригата книжарници Си Ен Ей.

"Добрият доктор" (2004 г.) - петата му творба - е първата, публикувана в САЩ. Действието се развива в РЮА и е за двама лекари в селски район.Тя му донася Писателската награда на Общността на нациите. За "Добрият доктор" той е номиниран за първи път за "Букър", както и за други награди, като Международната дъблинска литературна награда. За "Букър" е номиниран и с романа "Странна стая" от 2010 г.

Четвъртият роман на Деймън Гилгуд" - "Каменоломната" ("The Quarry") e филмиран два пъти. "Мошеникът" (The Impostor") от 2008 г. е номиниран за Писателската наградата на Общността на нациите. С "Арктическо лято"(2014) печели приза "Бари Рондж" и е номиниран за отличието "Уолтър Скот".

Освен романите Деймън Галгут е написал няколко пиеси. Преподавал е в университета на Кейптаун. Състоянието му преди наградата "Букър" се изчислява на 1,5 милиона щатски долара.

Деймън Галгут е гей и творбите му са предимно за отношения между мъже. Той обича да пътува и казва за себе си, че е вманиачен по йогата. Пише на ръка и след това преписва творбите си на компютър.













