София, 28 октомври /Даниел Стоянов, БТА/

"Порталът" на БНТ е сред 10-те най-добри сериала на европейски обществени телевизии за 2021 г. Продукцията ще бъде представена на годишната среща на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) Proud to Present Fiction 2021 на 9 ноември, съобщават от БНТ.



Тази година форумът представя 10-те най-добри европейски медийни художествени поредици за възрастни, произведени наскоро, за част от които излъчването тепърва предстои. Сесията ще се проведе онлайн и дава възможност за членовете на EBU да представят своите продукции, да обменят опит и да разширят възможностите си за представяне в други държави.



Събитието няма състезателен характер.



БНТ излъчи 6-серийната приключенска драма с елементи на романтика, научна фантастика и интригуваща кримка "Порталът" тази пролет. Сериалът разказа историята на криминалния психолог Крум Бонев (Велислав Павлов), който попада в 1979 г., за да разследва убийство, което още не се е състояло. В същото време, пришълец от миналото - чаровният учен Джингиби (Александър Кънев) започва свое приключение в 2019 г.



В "Порталът" е и последната филмова роля на голямата българска актриса Татяна Лолова. Образът на леля Зорка - жена с висок дух и ведър характер, въпреки превратностите на съдбата, е написана специално за нея.



Сценаристи на "Порталът" са Матей Константинов, Илиян Джевелеков и Нели Димитрова. Режисьор е Илиян Джевелеков, оператор - Мартин Балкански, художник - Георги Димитров, а изпълнителен продуцент "Мирамар филм".



Селекцията на EBU включва още два сериала от шведската телевизия SVT - Dough и Thin Blue Line, The Optimists - Caribbean Season (Русия), New Hеights (Швейцария), Lockdown (Белгия), както и четири сериала от Германия - Marnow Murders на ARD/NDR и Loving Her, Sheeple и Fury - на една от най-големите европейски телевизии ZDF.

