София, 26 октомври /Даниел Стоянов, БТА/

Шведските готик метъли Draconian ще свирят за първи път в България в 27-годишната си кариера, съобщават организаторите от "София мюзик ентърпрайсис".



Събитието е на 1 октомври 2022 г. в Joy Station.



От издаването на дебютния им албум през 2003 г. досега, Draconian остават верни на стила си. Мощният вокален growl на Андерс Якобсон, заедно с мелодичните и атмосферни женски вокали на Хайке Ланганс, създават специфичните за бандата вокални контрасти в стил "Красавицата и звяра".



Преди точно една година групата издаде седмия си студиен албум "Under A Godless Veil", чиито парчета феновете на Draconian биха определили като по-изтънчени и медитативни. Те ще звучат на живо и в София, заедно с най-доброто от цялата дискография на групата.



Специален гост на концерта ще е гръцката melodic blackened death метъл банда Nightfall, която заедно с Rotting Christ и Septicflesh образуват "светата троица" на гръцкия метъл.



След осем години затишие, Nightfall се завърна и по-рано тази година издаде десетия си студиен албум - "At Night We Prey". Групата обещава, че, освен парчета от новото издание, ще изпълнят и неща, които никога не са свирили на живо.





