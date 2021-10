Достъп до онлайн ресурси предоставя библиотеката на УНСС 26 октомври 2021 / 16:51 Tweet

София, 26 октомври /Димитрина Ветова, БТА/

Библиотеката на Университета за национално и световно стопанство /УНСС/ предоставя достъп до базите данни ProQuest One Business и Central and Eastern European Online Library, чрез които читателите имат възможността да ползват качествено пълнотекстово съдържание от научни списания, електронни книги и дисертации, наред с колекция от видеоматериали. Това съобщи пресцентърът на УНСС.

ProQuest One Business съдържа 2700 пълнотекстови научни списания, 20 000 електронни книги от стотици издатели, 29 000 видеоматериали, 110 вестници, 50 000 дисертации, анализи от пазарни проучвания, годишни доклади по страни и бизнес казуси. Базата дава пълнотекстов достъп до съдържанието на The Wall Street Journal, the Economist и Financial Times.

Central and Eastern European Online Library включва пълнотекстови статии и материали от научни конференции в областта на обществените науки, правото, икономиката, политическите науки и администрацията, издания на повечето университети в България и от източноевропейските и балканските страни. Предоставя се и достъп до над 2400 списания със 71 5000 пълнотекстови статии, отворен достъп на около 2000 книги, както и достъп до архивните колекции на съответните списания.





















































































