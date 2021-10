EZ 17:33:02 22-10-2021

Култура - изкуство - проект - Габриела фон Хабсбург



Габриела фон Хабсбург показва поезия от стомана



София, 22 октомври /Даниел Стоянов, БТА/

Поетични композиции от стомана - така може да се опише първата самостоятелна изложба у нас на световноизвестната скулпторка Габриела фон Хабсбург, разположена в административна сграда в София, разказват организаторите.

Откритото вчера събитие може да бъде посетено до 18 ноември 2021 г.

Изложбата "You Can Say that Again" представя скулптури на художничката, които показват отношението й към модерната форма, характера и изразителността на материалите. Макар да работи със стомана, Габриела фон Хабсбург показва не силата, а крехкостта на формите. Творбите й комуникират с пространството, представлявайки геометрични композиции с отворена форма, така че мислено да могат да бъдат продължени, посочва критиката.

"Точно както в музиката, паузата засилва изражението, скулптурата също оказва своето въздействие чрез умишлено създадени празни пространства и празноти. Скулптурата е свързване с космоса", допълва авторката.

Тя е сред съвременните представителки на модернизма. Дългогодишната й работа в изучаване на формите и материала е свързана с постигането на визуална хармония, както и със стремеж към перфекционизъм и максимална естетическа опростеност и чистота.



КОНЦЕПЦИЯТА



"You Can Say that Again" е първата й самостоятелна изложба у нас. Тя променя съществуващите практики на показване на изкуство в корпоративна среда, където най-често интересът се фокусира върху утвърдени български художници, посочват организаторите. По думите им изложбата допринася за космополитността и разнообразието в българския културен пейзаж и насърчава колекционирането на съвременно изкуство в международен мащаб.

"Избрах скулптурите на Габриела фон Хабсбург за тази изложба, защото смятам, че нейното творчество се вписва изключително добре в корпоративна среда, която днес се явява съвременното градско арт пространство. Освен това, именно нейните творби, подредени тук, могат да провокират интереса на посетителите по един неочакван начин", казва кураторът Стефан Стоянов.



ЗА НЕЯ



Габриела фон Хабсург е внучка на Карл Първи Франц Йосиф - последният император на Австрия, и дъщеря на ерцхерцога на Австрия Ото фон Хабсбург. По наследство носи титлата ерцхерцогиня на Австрия, но казва, че предпочита да бъде запомнена не като представител на династията, а със своето изкуство.

Родена е в Люксембург, но израства в Германия, учи философия и изкуство в Мюнхен. Тя е скулптор и професор по изкуство. Работи като дипломат и посланик на Грузия в Германия от 2010 до 2013 г.

Габриела фон Хабсбург създава предимно нефигуративни скулптури от неръждаема стомана. Също така композира литографии, използвайки оригинална занаятчийска техника. Всяка година тя провежда няколко международни изложби. От 90-те години на миналия век е активна в няколко източноевропейски страни, в допълнение към работата в САЩ и други части на Европа.



