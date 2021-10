EZ 09:37:31 14-10-2021

The Pineapple Thief ще има концерт в София на 2 февруари



София, 14 октомври /Даниел Стоянов, БТА/

The Pineapple Thief, една от водещите експериментални европейски рок банди ще има концерт на 2 февруари в "Джой стейшън", съобщават организаторите от Loud Concerts.



Датата в София е част от отложеното в началото на тази година европейското турне, на което групата представя издадения през септември 2020 година тринадесети студиен албум Versions Of The Truth.

След броени дни, на 22 октомври, Брус Соорд (вокали, китара, композитор), Гавин Харисън (ударни), Джон Сайкс (бас) и Стив Кич (клавирни) ще издадат на различни формати "Nothing But The Truth". Екстравагантното изпълнение бе записано на живо през април, по време на пандемичната обстановка. Това е своеобразен подарък за многобройните фенове на бандата, някои от които са имали и възможността да се докоснат до концертните им изяви по време на последните турнета.



"The Pineapple Thief" еднакво обичат да свирят в студио и на живо, затова бяхме много разочаровани, че не можем да тръгнем на турне и да представим на живо за всички новия си албум "Versions Of The Truth". Затова възможността да запишем този филм при настоящите обстоятелства беше безценно преживяване", казва Брус.



