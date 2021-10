Международна научна конференция "Дезинформацията: новите предизвикателства" ще се състои в Софийския университет 14 октомври 2021 / 08:18 Tweet

София, 14 октомври /Димитрина Ветова, БТА/

Международна научна конференция "Дезинформацията: новите предизвикателства" ще се състои днес от 16.00 в Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски", съобщиха организаторите.

Форумът ще се излъчва и онлайн, в него ще участват утвърдени изследователи, докторанти и журналисти от България и чужбина.

Темите са в четири панела: дезинформация и политика; дезинформация и регулация; дезинформация и журналистическа практика; дезинформация и социални медии.

Сред участниците ще са проф. д-р Мария Нейкова, проф. Нели Огнянова, проф. д-р Димитър Вацов, доц. д-р Ралица Ковачева, доц. д-р Николай Маринов (University of Houston, САЩ), доц. д-р Катерина Огнянова (School of Communication and Information, Rutgers University, САЩ), доц. д-р Христофор Караджов (California State University, Long Beach, САЩ), д-р Никола Тулечки ("Онтотекст" и "Данни за добро"), д-р Цветелина Соколова (журналист в Mediapool.bg), Младен Петков, кореспондент на БНР и докторант в American University във Вашингтон, докторантите в СУ "Св. Климент Охридски" Иглика Иванова, Мария Юрукова, Божидар Ангелов и Анелия Петрова, се посочва в съобщението.

Научният форум продължава и надгражда идеите на конференцията "Фалшиви новини и дезинформация: българският контекст", състояла се през октомври 2018 г. в Софийския университет.





