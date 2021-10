Мадона пусна "Madame X - Music From The Theater Xperience " 11 октомври 2021 / 17:17 Tweet

EZ 17:18:01 11-10-2021

AK1714EZ.015

Култура - музика - Мадона - албум



Мадона пусна "Madame X - Music From The Theater Xperience "





София, 11 октомври /Даниел Стоянов, БТА/

Мадона пусна "Madame X - Music From The Theater Xperience". Дигиталният саундтрак от 20 песни съдържа цялото аудио от филма. Той започна стрийма си от Щатите, Латинска Америка, Скандинавия, Канада и Австралия, ексклузивно по Paramount+, съобщават от "Орфей мюзик".



Феновете извън тези пазари могат да гледат документалния филм по MTV.

Лентата и придружаващият саундтрак са записани през 2020 г. в Лисабон по време на Madame X Tour. Включени са песни от 14-ия студиен албум на Мадона, включително Dark Ballet, I Rise и I Don`t Search I Find, който оглави класацията Hot Dance Club Songs през 2020 г. и се превърна в 50-ия ? номер 1 хит. Концертният филм съдържа и версии на живо на хитове като Vogue, Human Nature, Like A Prayer и Frozen.



Това е първия път, в който Madonna пее на живо, на по-малки локации, след Virgin Tour през 1985 г. Турнето през 2008 г. "Sticky & Sweet Tour" продължава да държи рекорда за турне с най-високи продажби от жена артист в историята.



Madame X е режисиран от Рикардо Гоммес и SKNX. На сцената, по време на продукцията, Мадона е придружена от близо 50 изпълнители, включително собствените й деца, музиканти и световни танцьори, редом до изцяло женския Orquestra Batukadeiras.



Включени са песни от 14-ия студиен албум на Мадона, включително Dark Ballet, I Rise и I Don`t Search I Find, който оглави класацията Hot Dance Club Songs през 2020 г. и се превърна в 50-ия й номер 1 хит. Концертният филм съдържа и версии на живо на хитове като "Vogue", "Human Nature", "Like A Prayer" и "Frozen".



С глобални продажби от над 300 милиона записа Мадона е най-продаваната жена артист на всички времена, с отличия Grammy, 24 награди ASCAP Pop Music и много международни трофеи като BRIT, Bravo Otto, Danish Music, Edison, GAFFA, International Dance Music, Ivor Novello, Juno, MTV и World Music Awards, сред още много други. Тя е включена в Залата на славата на рокендрола през 2008 г.



/АКМ/