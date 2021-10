EZ 15:33:31 11-10-2021

Соня Йончева прие наградата "Певец на годината" от "Опус класик"



София, 11 октомври /Даниел Стоянов, БТА/

Соня Йончева прие наградата "Певец на годината" от "Опус класик". "Надявам се да сте гледали и да сте си прекарали страхотно с нас! Благодаря Cappella Mediterranea, Леонардо Гарсия Аларкон, Йонас Нидерщад и Sony Classical, че повярваха и издадоха мечтания ми албум Rebirth!", написа певицата във Фейсбук.

Както писа БТА, Соня Йончева спечели престижното отличие в края на август. "Опус класик" са европейският еквивалент на наградите "Грами". Официалната церемония по раздаването на наградите бе на 10 октомври в "Концерт хаус", Берлин.

"Много съм щастлива, че печеля тази престижна награда с един албум, който е много близък до сърцето ми", каза Йончева при обявяването на приза.

В Rebirth, наред с класическия репертоар, има и две песни - българската "Заблеяло ми агънце" и Like an Angel passing through my room (Като ангел минаващ през моята стая) от репертоара на "АББА", за която световноизвестното българско сопрано получава благословията на Бени Андершон от шведската група.

Над пет хиляди почитатели на класическата музика аплодираха Соня Йончева, Пласидо Доминго и Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров. Събитието се състоя на 31 август пред осветения в светлолилави светлини храм-паметник "Свети Александър Невски".



