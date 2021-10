EZ 13:28:01 11-10-2021

Innerglow представя нов сингъл и видео към дебютния си албум



София, 11 октомври /Даниел Стоянов, БТА/

В края на ноември ще излезе дебютния албум на Innerglow, съобщават от екипа на групата.



Междувременно, музикантите представят новата си песен Hurt Ya с видео към нея. Песента съчетава поп, диско и фънк влияния с обичайната за тях рокаджийска основа. Текстът разказва за една приключила любов и за последиците от нея - за желанието на двама души да продължат напред, без да нараняват другия, дори когато това изглежда невъзможно.



Режисьор на клипа е Николай Драганов, оператор е Борил Петров - екипът, който работи и по предишните клипове Chained In Love, So Long и Start Over. Звезда във видеото, наред с момчетата от бандата начело с вокалиста Тодор Ковачев, е младата актриса Патриция Господинова.

В момента текат последни приготовления по подготовката на първия авторски албум на групата. Събитието е на 27 ноември в "София лайв клуб".

