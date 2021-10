EZ 17:58:32 08-10-2021

Ридли Скот повдига завесата към историческия епос "Последният дуел"





София, 8 октомври /Даниел Стоянов, БТА/

Дори тишината може да бъде динамична. Думите са на Ридли Скот, който повдига завесата към работния процес в една от най-очакваните мащабни продукции тази есен - историческия епос "Последният дуел".



Специално видео зад кулисите разкрива любопитни подробности около създаването на филма. Акцентът е върху творческия подход на Скот и неподправената страст и интензитет, с който той реализира всяка сцена - от най-интимните човешки взаимоотношения до големите битки и масовки, допълват от "Форум филм".



За Ридли Скот "посланието е просто", но фундаментално - какъв е изводът, който ще си направи публиката след края на филма.



Сценарист е Никол Холофсенър (Can You Ever Forgive Me?), заедно с Мат Деймън и Бен Афлек ("Добрият Уил Хънтинг"), които адаптират вдъхновения от действителни събития едноименен роман на Ерик Джагър.



"Последният дуел" е драма, разказана от три различни гледни точки. Изследва вездесъщата власт на мъжете, субективността на правосъдието, силата на куража и готовността на една жена да се опълчи сама срещу статуквото, в името на истината.



Както писа БТА, премиерата е на 15 октомври.



Действието се развива през 1386 г. и разказва за завърналия се от бойното поле нормандски рицар Жан дьо Каруж (Мат Деймън), който открива, че съпругата му Маргьорит (Джоди Комър) обвинява в изнасилване неговия стар приятел, оръженосеца Жак Льо Гри (Адам Драйвър). Въпреки че има съмнения, че думите на бременната Маргьорит не са истина, Дьо Каруж предизвиква на официален дуел до смърт твърдо отричащия да има каквато и да е вина Льо Гри. Предстои яростна битка, при която всеки от участниците в конфликта може да срещне своя фатален край.

/ХТ/