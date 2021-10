EZ 17:41:01 08-10-2021

София, 8 октомври /Даниел Стоянов, БТА/

Още четири нови групи от Швеция, Италия и Германия идват за Hills Of Rock 2022, съобщават организаторите. С тях групите, потвърдили участие за фестивала догодина, стават 38.



Сред новите попълнения е шведската симфоник пауър метъл група Majestica, чийто фронтмен е китаристът на Sabaton - Томи Йохансон. Групата е създадена през 2000, но до 2019 г. се казва ReinXeed. Сменят името си на Majestica, след като подписват с Nuclear Blast Records и имат два албума - Above The Sky (2019) и A Christmas Carol (2020).



Освен тях, идват и Mister Misery - хорър метъл банда, отново от Швеция, създадена през 2018 г. Чрез смесване на експресивни китарни рифове и мелодични припеви, техният звук граничи с олдскул рокендрол и агресивен модерен метъл, които заеднo създават техния звук.



От Италия е третото ново име за програмата догодина - Nightland. Те свирят мелодичен дет метъл, а групата се ръководи от организатора и композитор Ludovico Cioffi.



Tenside е метълкор груув бандата от Германия, създадена през 2004, със сериозен опит и дискография зад гърба си - седем албума и стотици европейски и световни турнета, последното - с Killswitch Engage, Trivium и Bad Wolves.



Както писа БТА, потвърдилите хедлайнери на първия фестивален ден, 21 юли, са Slipknot - eдна от най-големите и актуални метъл банди в света, а на 23 юли - Sabaton, които преди броени дни обявиха, че в новия си албум имат песен за България.

