Култура - театър



Кристияна Бояджиева, Нина Димитрова и Валерий Пърликов участват в проект на фондация "Платформата НЕ"





София, 8 октомври /Яница Христова, БТА/

Кристияна Бояджиева, Нина Димитрова и Валерий Пърликов ще участват в онлайн проект на фондация "Платформата НЕ" на 13, 20 и 27 октомври, съобщават организаторите.



Срещите с тях ще бъдат от 19:00 ч. във фейсбук страницата на "Платформата НЕ". Водещ на събитията ще бъде актрисата Мартина Апостолова.



През месец октомври фондацията продължава онлайн срещите с представители на изпълнителските изкуства. Целта на тези срещи е да се противопоставят на кризата, породена от условията, в които се развива изкуството по време на пандемията. Първото им издание е през месец септември. Тогава се излъчва "Документ No 1", който насочва вниманието към предстоящото откриване на центъра за независимо изкуство "Топлоцентрала" в София на 7 ноември.





През следващите седмици предстоят срещите с Кристияна Бояджиева, която ще представи "Документ No 2" на 13 октомври, с Нина Димитрова, "Документ No 3" - на 20 октомври, с Валерий Пърликов, и "Документ No 4" - на 27 октомври.



Проектът е по идея на доц. д-р Възкресия Вихърова, която е театрален режисьор и педагог и е част от "Платформата НЕ". Проектът, който носи името "Документ номер 13", е финансиран от програмата "Култура" на Столичната община. Участие в него ще вземат 13 артисти, идващи от различни направления на съвременния български театър. Всеки артист ще бъде представен с емблематично за своята кариера и за българския театър произведение.

