Годишната конференция на Европейското дружество за история на икономическата мисъл се организира от УНСС





София, 8 октомври /Димитрина Ветова, БТА/

Годишната конференция на Европейското дружество за история на икономическата мисъл /ESHET/ ще се състои от днес до 10 октомври в София. Домакин на значимото научно събитие е Университетът за национално и световно стопанство, съобщи пресцентърът на УНСС.



Инициатор за организирането на конференцията в УНСС е проф. Николай Неновски, който заедно с проф. Пенчо Пенчев е и главен организатор на проявата.



Това е най-голямата международна конференция, провеждана в УНСС през последното десетилетие и със сигурност е и сред най-големите международни икономически конференции, на които домакин е България.



В Организационния комитет за конференцията участват и представители на други висши училища - на Нов български университет, на Университета по библиотекознание и информационни технологии, на Американския университет в Благоевград, на Икономически университет във Варна и др., а също и българи, които преподават в университети във Франция, Германия и САЩ.



Темата на тазгодишната конференция е "Development and Underdevelopment in the History of Economic Thought". За участие са подадени над 250 заявки на учени от цял свят.







