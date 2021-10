EZ 10:57:01 05-10-2021

Музикантите от Jeremy?

ще свирят на световното

"Експо 2020" в Дубай





София, 5 октомври /Даниел Стоянов, БТА/

Музикантите от Jeremy? са получили специална покана да свири в първия музикален фестивал Expo Beats Festival в рамките на "Експо 2020" в Дубай, съобщават от екипа на групата.

В продължение на шест месеца са предвидени шест отделни музикални събития, а в първото от тях - World Beats Festival (7-9 октомври) участват българските изпълнители. Те ще са единствената група от България, която ще се включи изобщо в музикалните фестивали на "Експо".

Концертът им на 9 октомври ще е на най-голямата сцена - Jubilee Stage. Участието ще е с продължителност един час, а в едно от парчетата, които ще изпълнят (Just like the Rolling Stones) на сцената ще стъпят и таньори, под специалната хореография на известния британски хореограф Дани Лий.

"Експо" в Дубай е първото, което се организира в страна от Близкия изток, а темата на изданието е "Свързвайки умовете, създаваме бъдещето". В церемонията по откриването му преди броени дни участваха изпълнители от Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, както и световноизвестният Андреа Бочели, Ели Гулдинг и китайският пианист Ланг Ланг.

Това лятото Jeremy? изнесоха редица концерти в България и пуснаха сингъла Day Job. Режисьор на видеото е Жоро Манов, а оператор - Крум Родригес. Фронтменът Ерсин Мустафов сподели с вълнение, че фокусът през последните месеци е бил изцяло в събитията на живо, но с момчетата вече са готови с избора на парчетата за третия си албум и съвсем скоро се надяват той да бъде факт.

