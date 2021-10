EZ 17:38:31 04-10-2021

AK1734EZ.015

култура - музика - концерт - Джеймс Бонд



Музика от филмите за Джеймс Бонд ще звучи в зала "България"



София, 4 октомври /Даниел Стоянов, БТА/

Музика от филмите за Джеймс Бонд ще звучи в зала "България". Събитието е на 24 октомври, съобщават от Софийската филхармония.

Ще бъдат представени емблематични парчета от филмите за Агент 007, сред които Diamonds Are Forever, The World Is Not Enough, Golden Eye и Skyfall, оркестрирани специално за Софийската филхармония.

Ще бъдат изпълнени и няколко симфонични сюити, както и оригиналната тема на Бонд, написана от композитора Монти Норман за "Доктор Но" (първият филм от поредицата) и добила световна популярност още тогава.

На сцената ще се качат Милица Гладнишка, Криста, Рут Колева, Боби Косатката/Der Hunds, Ягода Тренева и Живко Станев. За още по-автентичния звук се грижи и група в състав Стоян Джаферов - китара, Богомил Енчев - барабани, Светослав (Козмо) Неделчев - бас и Филип Александров - клавишни.

/АКМ/