Изследователи от 22 държави ще споделят своите открития и мисли за дигиталната трансформация на научна конференция в БАН

На 30 септември и 1 октомври ще се проведе научна конференция по проект BEYOND4.0, финансиран по програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз. Името на конференцията е Inclusive Futures for Europe BEYOND Industrie4.0 and Digital Disruption” (Приобщаващо бъдеще за Европа отвъд Индустрия 4.0 и дигиталната трансформация). Организатори на научната проява са консорциумът по проекта BEYOND4.0, Българската академия на науките (Институт по философия и социология), Европейското училище за социални иновации ESSI и Европейската мрежа за социални иновации EUWIN. Програмата на конференцията ще се фокусира върху бъдещето на труда и обмена на резултати от скорошни изследвания в различни проявления на дигиталната трансформация върху труда и заетостта.

По време на конференцията ще бъдат представени и обсъдени резултатите от проекта, както и от други скорошни научни изследвания, свързани с дигиталната трансформация и иновациите на работното място.

Доколко дигиталните технологии ще отнемат работни места?

Може цифровизацията да бъде включваща?

Какво да очакваме от роботите?

Това са само някои от въпросите, които ще се обсъждат от над 150 участници, на място в София или онлайн. Конференцията е и чудесна възможност за български изследователи от различни дисциплини (социология, икономика, трудово право, трудови правоотношения и т.н.) и работещи по цифровизацията, да осъществят обмен с изследователи от повече от 20 държави.

Доклади ще бъдат изнасяни в седем сесии:

Сесия А: Дигиталната трансформация и социалните смущения след кризата с Covid-19 -Quo Vadis - факти и цифри.

Сесия Б: Следващата технологична вълна? Технологичните вълни, преценени от историческа гледна точка - днешните уроци от миналото.

Сесия В: Работа, организация и управление: иновации на работното място в подкрепа на дигиталната трансформация

Сесия D: Промяна на технологиите и необходимостта от текуща промяна при търсенето на работни умения.

Сесия Е: Платформената икономика

Сесия F: Условията на труд в контекста на дигиталната трансформация

Сред основните лектори са двама световно-известни учени с голямо академично и политическо въздействие:

Мариана Мацукато - професор по Икономика на иновациите и Обществената стойност (Economics of Innovation and Public Value) в Юнивърсити колидж, Лондон. Проф. Мацукато е основател на Института за иновации и обществени цели (Institute for Innovation and Public Purpose) на UCL. Нейната научна работа предизвиква ортодоксалното мислене за ролята на държавата и частния сектор в стимулирането на иновациите; как се създава, измерва и споделя икономическата стойност; и как политиката за оформяне на пазарите може да бъде осъществена по „целево ориентиран начин“ за решаване на големите предизвикателства, пред които е изправено човечеството. Проф. Мацукато е съветник на множество международни организации и правителства, както и не Европейския комисар по изследвания, наука и иновации (2017 – 2019г.). Тя е носител на международни награди, включително наградата „Джон фон Нойман“ за 2020 г. и наградата „Леонтиев“ за 2018 г. за напредъка на икономическата мисъл. https://marianamazzucato.com/

Пол Остерман - професор в Технологичния университет на Нанянг (NTU), професор по човешки ресурси и управление в M.I.T. Sloan School of Management, член на катедрата по градоустройство в M.I.T. Неговите научни изследвания засяга промените в организацията на работа, моделите на йерархия служебно напредване във фирмите, икономическото развитие, градската бедност и обществените политики, свързани с програми за обучение и заетост.

Проф. Остерман е старши администратор на обучителни програми към администрацията на щата Масачузетс и консултира различни правителствени агенции, фондации, фирми и организации с обществен интерес. https://mitsloan.mit.edu/faculty/directory/paul-osterman

Програмата на конференцията и сборникът с резюмета на докладите можете ще намерите тук: https://beyond4-0.eu/events/scientificconference

Конференцията ще се проведе в хибриден формат, за повече информация и за присъствие, моля пишете на sofia2021@beyond4-0.eu

За проекта BEYOND4.0

Изследователският проект BEYOND4.0 е финансиран от Европейската комисия и се осъществява в рамките на програмата HORIZON2020. Проектът изучава дигиталната трансформация в регионите на ЕС, как тя се отразява на икономическото им развитие, социалните ефекти върху заетост, умения и социална сигурност. Осъществява се от консорциум от девет европейски научни организации и университети (от България, Германия, Великобритания, Испания, Нидерландия, Финландия и Франция) под ръководството на TNO – Нидерландската организация за приложни научни изследвания. Повече за проекта може да научите тук: www.beyond4-0.eu

