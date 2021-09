EZ 13:34:01 28-09-2021

RZ1332EZ.056

култура - музика - проект - Александър Костов



Композитор създаде платформа, в която една песен звучи в различни варианти



София, 28 септември /Даниел Стоянов, БТА/

Композиторът Александър Костов създаде платформа, в която една песен звучи в различни варианти, а слушателят "дирижира" аранжимента, съобщават от екипа на музиканта.

Костов е сред малкото българи, участвали в записите към музиката на световни хитове като сериала "Короната" ( The Crown), филмът с Бен Алдридж "Да пееш в Париж" ( Paris song), видео игрите Total War Three Kingdoms или Assassin`s Creed Odyssey. Като част от екипа на семплинг компанията Strezov Sampling участва в създаването на продукти използвани от филмови композитори по цял свят и този поглед към международните тенденции му помага да развие своя собствена идея.

Проектът "Войната на инструментите" е интернет платформа, която представя една песен записана в три коренно различни стилово и ансамблово варианта, но звучащи в абсолютен синхрон. Програмата позволява да се добавят и изключват инструменти, да се миксират трите записа, така че да се експериментира с музиката и да се получи различен аранжимент.

"Идеята всъщност възникна от битките на героите във видео игрите. Помислих си какво би било, ако вместо персонажи, инструментите влязат във война. И тъй като досега бях правил различни аранжименти на една и съща мелодия, реших да отида до абсолютната крайност, в която не се повтаря един и същи инструмент в различните версии", разказва 32-годишният музикант.

Стартовата авторска песен от проекта е със заглавие It`s My Time To Bе Alive. Записана е със симфоничен оркестър, във фънк рок вариант и в електро денс вариант. Дванадесет бутона добавят или премахват гласовете на трима вокалисти и специфичните за всеки от стил музика инструменти.

It`s My Time To Bе Alive може да бъде слушана както в опцията само с вокал или инструмент, така и с включени всички възможни варианти.

Една година отнема на Александър да изгради платформата, да събере екипа и да реализира проекта, в който се включват Sofia Session Orchestra, басистът Тони Пиперов от Full Circle, Джейми Рашед, Дани Димитров и Ева-Мария от Deep Zone Project, както и още много други музиканти.

Александър Костов е роден в Пловдив. Кариерата му на композитор започва още когато е на 17 години. Завършва композиция в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив - в класа на проф. Димитър Тъпков и проф. Велислав Заимов. Има свое звукозаписно студио в София.

Сред заглавията, за които е композирал музика, са филмите "Писма от Антарктида", "Белези", "Корпус за бързо реагиране", "Каин" (награда за най-добра филмова музика през 2014 година на международния студентски филмов фестивал "Нова вълна"), "Smart Коледа", "Блян за щастие", "Падаща звезда", много реклами и игрите Don Zombie, Project Frox: 12 stages of suffering, Хановете, Timber Slash, Pop`em All, Zone of risk. /РЗ/