Младата певица Лина Никол представя дебютния си албум с концерт 27 септември 2021 / 10:25 Tweet

EZ 10:25:31 27-09-2021

MM1024EZ.008

култура - музика - дебют - Лина Никол



Младата певица Лина Никол представя дебютния си албум с концерт





София, 27 септември /Даниел Стоянов, БТА/

Младата певица Лина Никол представя дебютния си албум Who I Am с концерт на 8 октомври в "София лайв клуб", съобщават от екипа.

На сцената ще бъдат и музикантите Александър Васев (пиано), Владислав Мичев (пиано и брас), Стоян Джаферов (китара), Радослав Славчев - Riverman (бас), Божидар Василев (тромбон и ефекти) и Деян Илиев - барабани.

Заглавието на проекта не е случайно. Лина споделя, че музиката, която ще представи, е идеалното отражение на нея като артист. В албума има чувствени балади, които са свързани с определени моменти от живота ?. Фънки звуците са част от нейната забавна страна, а синтезът от модерно звучене и класическо ер ен би показват израстването и пътят, който е изминала през последните години.

Една от песните - Like I Used To, е написана по време на пандемията и пълния локдаун миналата година. Текстът разказва за желанието да се върнем към пълноценния живот, а в проекта се включва и рапърът Vas J. Angelov. Продукцията е на Боян Ангелов, с който Лина работи основно по албума.

Любопитно е, че тя работи като КРО анализатор - специфична маркетингова професия, която е почти непозната на българския пазар. През годините Лина е работила като финансов консултант, финансов мениджър, проджект мениджър в галерия, маркетинг специалист, но музиката се превръща в основна дейност.

Казва, че се радва на тази свобода и също така на факта, че е независим артист, защото има възможност да взима самостоятелно решения в каква посока да се развива и Who I Am е отражение точно на това.

Освен като самостоятелен артист, Лина Никол има участие и в други проекти. Тя е единствената дама в Intelligent Music Project на д-р Милен Врабевски. В момента рок групата представя най-новия албум The Creation с участието на Рони Ромеро от Rainbow и Карл Сентънс от Nazareth. Лина участва и като гост вокалист в издадения преди три седмици албум на Радослав Славчев-Riverman - The Truth. Певицата пише текстове за различни артисти и също така в момента пише композиции за чуждестранни изпълнители.



/ММ/