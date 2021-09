EZ 19:01:31 20-09-2021

Rich The Kid идва за първи път в България





София, 20 септември /Даниел Стоянов, БТА/

Rich The Kid идва за първи път в България. Концертът е на 8 декември в зала "Христо Ботев", съобщават от "София мюзик ентърпрайсис".

Една от най-актуалните световни хип хоп звезди ще бъде хедлайнер на организирания от Monstar Events мини trap фестивал.

Освен него на събитието, което ще продължи цяла нощ, гостува и новата щатска сензация Ghostluvme като специален гост, както и много български групи и артисти.

Визитата на Rich The Kid в България на тази дата не е случайна. По информация от мениджмънта на артиста Rich ще издаде нов албум на 5 декември с Lil Wayne. В България ще бъде първият концерт, на който този албум ще бъде представен.

Въпреки сравнително младата си възраст, Rich The Kid има парчета с едни от най-големите имена в световната trap музика. Артистите, с които е работил са Migos, Young Thug, Young Dolph, Yo Gotti, French Montana, Bobby Shmurda, Rowdy Rebel, Gucci Mane и много други.



