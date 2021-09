Трети семинар по размерни ефекти при материали за опазване на околната среда и получаване на чиста енергия

Третият международен семинар „Size-Dependent Effects in Material s for Environmental Protection and Energy Application (SizeMat3) се проведе от 12 до 15 септември 2021 г. в Поморие. Обсъдени бяха размерни ефекти при материали за опазване на околната среда и получаване на чиста енергия като иновативен подход при разработването на алтернативни материали с подобрени свойства. Научният форум беше организиран от Института по обща и неорганична химия към БАН, който е един от водещите научни организации в България в областта на химия на материалите. Семинарът SizeMat3 се проведе в рамките на проекта „Европейска научна мрежа върху материали за чисти технологии“ (TwinTeam), координиран от ИОНХ-БАН.

Повече от 80 учени представиха и обсъдиха съвременните тенденции в разработването на материали от ново поколение в три основни направления: Материали и тънки филми за защита на околната среда: Материали за съхранение на чиста енергия и Керамика/биокерамика и стъкла за по-добър живот (с приложения в оптиката, молекулната електроника и медицината). В семинара участваха изявени чуждестранни учени от трите партньорски организации по проекта TwinTeam, които са водещи в областта на иновативните материали: Имперски колеж в Лондон (Великобритания), Институт за приложни материали – системи за съхранение на енергия към Технологичния институт в Карлсруе (Германия) и Институт по материалознание при Университета на Севиля (Испания). На форума присъстваха още учени от Русия и Словакия, както и много млади учени, докторанти и студенти от ИОНХ-БАН, ФХФ-СУ, Химически институти на БАН и МГУ. SizeMat3 е третият от поредицата международни семинари в България, организирани от ИОНХ-БАН, който отново привлече интереса на научната общност към подбраната тема.

Проф. д-р Радостина Стоянова (ИОНХ-БАН) откри форума и запозна участниците с темите и научната програма, включваща девет заседания със 7 пленарни лекции и 14 устни доклада. Проведени бяха две постерни заседания, на които бяха представени постери по трите теми на семинара.

SizeMat3 завърши с отличаване на най-добър постер в трите направления и пожелания за нови срещи. Програмата на семинара, както и резюметата на докладите и постерните съобщения са достъпни на електронния сайт: http://twinteam.igic.bas.bg/sizemat/

БАН