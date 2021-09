Българският филм „Одисей“ спечели наградата на Държавния културен институт в шестото издание на фестивала Master of Art

На 10 септември на церемония във Vivacom Art Hall бяха обявени носителите на награди на шестото издание на Филмовия фестивал Master of Art.

За първа година Държавният културен институт към Министъра на външните работи е институционален партньор на фестивала и подсигури наградата за най-добър български документален филм за изкуство. Международното жури на фестивала избра за тази награда филма „Одисей“ (2020), режисьори Десислава Шишманова и Нончо Нончев, продукция на БНТ. Наградата връчи директора на Института - Снежана Йовева-Димитрова, която поздрави победителя и екипа на фестивала за богата програма в шест града в страната и отправи покана за участие на документалния филм в предстоящия филмов проект на ДКИ през есента „БГ екран онлайн“.

"Голямата награда "Master of Art" се присъжда на шведския филм "Най-красивото момче на света", с режисьори Кристина Линдстрьом и Кристиан Петри. С любопитната история за актьора, избран преди 50 години от Лукино Висконти да изиграе ключовия герой в шедьовъра "Смърт на Венеция". Отличието за дебют отива при Андрей Кулев за "Човекът с лулата".

Пълният списък с наградени филми можете на намерите тук.

Тази година фестивалът Master of Art протече в три етапа – в онлайн формат през февруари, пролетно издание през април в няколко софийски кино салони, а през летните месеци фестивалът гостува за първи път в шест български града – София, Варна, Пловдив, Копривщица, Стара Загора и Бяла.

Като част от програмата на филмовия фестивал Master of Art от 25 до 29 август се проведе и Фестивал на изкуствата Master of Art в Копривщица. Като партньор на фестивала ДКИ участва със специална прожекция на филма „15 години ДКИ“. Експонирана на открито беше и фотографската изложба „Посоки“, която остава във възрожденския град по покана на кмета на града г-жа Бойка Дюлгярова, по повод старта на новата учебна година и е подредена в двора на училището.

За българския документален филм за изкуство „ОДИСЕЙ“:

Това е документален разказ за вечното завръщане. Екипът на БНТ отвежда актьора Константин Еленков - изпълнител на ролята на Одисей в спектакъла на Драматичен театър - Пловдив в магичната Итака. Заедно с режисьора на спектакъла - Диана Добрева. В емоционален и личен разговор със съвременните итакийци театралният Одисей търси отговори на въпросите: защо този мит продължава да вълнува човечеството толкова хилядолетия, какво прави „Одисея“ най-известната история на всички времена. Екипът на БНТ Пловдив следва създателите на „Одисей“ от момента на раждането на идеята за създаване на театрално представление за пътуващия човек. Театралният процес по магичен начин възпроизвежда перипетиите на истинско пътуване, в което съвременният човек търси себе си. „Търсехме светлината, която Одисей е следвал. Пътуването към Пенелопа, към любовта на живота му, е истинското пътуване към себе си за Одисей“ - казва режисьорът на представлението- Диана Добрева.

Филмът е усилие да се създаде памет за един изключително съзидателен и важен етап от историята на Пловдивския театър. И за едно от най-значимите събития в календара на „Пловдив - Европейска столица на културата-2019“. За създаването му в екипа са привлечени Янис Пантазис - майстор на антични музикални инструменти и изследовател на гръцката митология; уъркшоп с артистите води Тео Абазис, заместник-директор на гръцкия Национален театър. Мащабен и интересен проект, който авторите на филма представят във всичките му етапи. Театралните и художествени събития получават допълнителен смисъл чрез отговорите на съвременните итакийци за значението мита. Една вечна история за човека, който приема предизвикателствата на живота и посреща човешката си съдба.

Сценарий – Десислава Шишманова;

Камера – Виолин Палейков;

Режисура – Десислава Шишманова, Нончо Нончев;

БНТ Пловдив – 2020.

Държавен културен институт към Министъра на външните работи