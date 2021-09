Във ВСУ “Черноризец Храбър” учени, студенти, докторанти и бизнес представят изчислителните науки за живота

Международната конференция “Наука и бизнес за интелигентно бъдеще” ще се проведе на 13 септември 2021 г., от 14 часа, във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”. Тази година събитието е посветено на биотехнологиите, а организатор и домакин на форума е катедрата “Информатика” на университета.

Панелът BioTech е втора част на конференцията “Наука и образование за интелигентно бъдеще” (Science and Business for Smart Future 2021), която има за цел да представи партньорски практики и изграждане на нови съвместни проекти между участниците. Събитието ще се проведе изцяло на английски език и ще е в хибридна форма - присъствено и онлайн. То ще се излъчва и на живо в страницата на ВСУ “Черноризец Храбър” във facebook.

По време на конференцията доц. д-р Галина Момчева и доц. д-р Стоян Павлов ще представят резултати от работата на научноизследователската и предприемаческа екосистема BioMed-Varna, с участващите в нея изследователи от Варненски свободен университет, Медицинския университет - Варна и академичните им и бизнес партньори от страната и чужбина.

По време на конференцията ще бъдат презентирани проекти и инициативи на общността за популяризиране на добри практики, насочени към Варна - Град на Знанието. Ще се инициират множество нови съвместни разработки в областта на интердисциплинарни теми за научна работа и иновативни бизнес решения в областта на биотехнологиите и ИТ бизнеса.

С особен интерес сред участниците и гостите в BioTech-панела се очаква темата “Генетичното програмиране - изгряващата звезда на изкуствения интелект”, която ще бъде представена от световно известният учен и практик д-р Артур Кордон. Д-р Манлио Винчигуера ще представи проект за създаване на център за стволови клетки във Варна.

Доц. д-р Трифон Червенков от катедрата “Медицинска генетика” на Медицинския университет във Варна ще запознае аудиторията с инициативата на BioMed-Varna за създаване на проект за метагеномен анализ на отпадни води на Варна в партньорство с “БиоВода” ООД и “Quanterall” ООД. Метагеномният анализ на отпадните води от населени места носи информация за здравословното състояние на популациите. Чрез анализ на информацията за екосистемата от микроорганизми, живеещи във водите на различни региони и отделяне на отпадните води от човешката дейност, може да се извлекат нови знания за взаимодействията между хората и микроорганизмите, да се получи информация и да се открият нови взаимодействия със значение за здравето, промишлеността, селското стопанство. Създадената карта на микробиологичното разнообразие може да се отнесе към различни други данни за съответните региони и да се използва за изграждане на ефективни системи за следене и прогнозиране на здравето на големи групи от населението.

По време на форума ще бъдат презентирани и три образователни проекта от изключително значение - магистърската програма “Кръгова икономика” на Варненския свободен университет, проектът на МУ - Варна в партньорство с ВСУ “Черноризец Храбър” - “Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването” и проектът D-Care (D-CARE Project “Developing, piloting and validating smart care models in Danube region for supporting social innovation, improving competences and entrepreneurship”) на РАПИВ.

Събитието ще завърши с джаз концерт в парка на ВСУ “Черноризец Храбър”.

