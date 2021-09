EZ 13:33:31 09-09-2021

Meszecsinka прави единственото си турне за 2021 г. в България





София, 9 септември /Даниел Стоянов, БТА/

Музикантите Meszecsinka правят единственото си турне за 2021 г. в България, съобщават от екипа им.

Една от най-успешните унгарски етно групи, основана от българина Емил Билярски (клавирни, китара) и Аннамария Ола (вокал, флейта), пристига в България за четири концерта в София - 16 септември, Пловдив - 17 септември, Варна - 18 септември и Русе - 19 септември.

Meszecsinka е международен проект, базиран в Будапеща със силно контрастно и психеделично звучене и композиции и обработки на унгарски, испански, руски, цигански и български народни песни.

Както пише критикат, самодивският глас и магнетично присъствие на Аннамария Ола повежда публиката на пътешествие в света на сънищата в последния им запис Stand Into The Deep (2019). Темата за смъртта като ново раждане за живота е част и от последния сингъл с видеоклип от него - магическата Looking At My Death ("Гледам смъртта си").

Албумът идва след супер успешния Awake In A Dream, отличен с наградата "Фонограм" (унгарското "Грамми") за най-добър етно албум на 2018 г. Подобно на предшественика си, Stand Into The Deep се радва на добър прием - пресата го определя като шедьовър, а публиката също е във възторг и записът намери място в топ 10 на двете основни световни класации за уърлд музика - Worldmusic Charts Europe и Transglobal Worldmusic Charts.

Международният успех на групата води до договор с германския музикален лейбъл Nordic Notes, с разпространение в цял свят и подкрепа от радиостанции в Америка, Германия, Австралия, Италия, Люксембург, Гърция, Словакия.

Емил Билярски, паралелно с Meszecsinka, продължава и своя солов проект с песни на български. Преди няколко години той издаде и албум.



