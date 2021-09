EZ 09:45:01 07-09-2021

ED0941EZ.001

култура - кино - фестивал - Master of Art



Филми за руската архитектура и за Бетховен са в програмата на Master of Art утре в БТА





София, 7 септември /Даниел Стоянов, БТА/

Филми за руската архитектура и за Бетховен са в програмата на Master of Art утре в БТА. Прожекциите са зала "Максим" на националната информационна агенция.

"Съкровищата на руската архитектура през обектива на Уилям Бръмфийлд" (Русия, 2020, реж. Ирма Комладзе) започва в 18:00 ч. В продължение на 50 години проф. Бръмфийлд преоткрива Русия - за себе си, за самите руснаци и за света. Пътуванията му непрестанно изпълват дома му със съкровища. Сред тях е, например, уникална колекция от фотографии на руска архитектура, съдържа близо 200 хил. изображения.

Половин век този американец пише за руската култура, изнася лекции пред руски и американски студенти и не спира да кръстосва пътищата на Русия. Дълги години работи със съхраняваната в библиотеката на Американския конгрес колекция "Прокудин-Горски" с цветни фотографии от началото на 20-и в. Вече 76-годишен, проф. Бръмфийлд е влюбен в работата си и отдаден на хората, които му помагат.

В 19:30 ч. е "Бетховен - презареждане" (Германия, 2020, реж. Анди Сомер). Това е единственият композитор, чието име е много повече от олицетворение на европейската култура, то се е превърнало в синоним на класическа музика, подобна на тази на "Бийтълс" за поп или тази на Пикасо за модерно изкуство. Филмът представя неизчерпаемия потенциал на композитора, който увлича всички хора, от заинтересованите лаици до музикалния специалист.

Билетите за фестивала Master of Art са на цена от 10 лв. и за прожекциите в БТА ще се продават на касата на агенцията. Представители на медиите могат да влизат срещу представяне на журналистическа карта, като трябва предварително да направят резервация на телефон 02/92 62 266.

Както писа БТА, общо 50 пълнометражни и 18 късометражни документални филми за изкуство са включени в програмата тази година. Заглавията са в различни области - архитектура и дизайн, музика, литература, театрално и танцово изкуство, фотография, кино, съвременно и кулинарно изкуство и селекцията "Изкуство и власт". Шестото издание на Master of Art ще се състои в шест града - София (25 август - 12 септември), Пловдив (25 август - 12 септември), Варна (14 - 22 септември), Стара Загора (26 август - 2 септември), Бяла и Копривщица (25-29 август).



/ЕД/