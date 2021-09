Филми за Херман Хесе и за фотография са в програмата на Master of Art утре в БТА 6 септември 2021 / 12:27 Tweet

Филми за Херман Хесе и за фотография са в програмата на Master of Art утре в БТА





София, 6 септември /Даниел Стоянов, БТА/

Филми за Херман Хесе и за фотография са в програмата на Master of Art утре в БТА. Прожекциите са в зала "МаксиМ" на националната информационна агенция.

В 18:00 ч. започва късометражна програма, посветена на фотографията - с "Отвъд видимото" (Франция, 2020, реж. Жан-Марк Госе), следван от "Стъклени негативи" (Полша, 2019, реж. Ян Боровиец).

При реновирането на жилищен дом в Люблин строителна бригада попада на колекция от близо 3000 стъклени негативи. Това откритие дава началото на завладяващо пътуване във времето и пространството. Опитът да се открие кой е направил снимките води до изненадващи открития. Проявените снимки показват свят пред изчезване, счупен на милиони парчета. Благодарение на снимките, спомените на свидетели и атмосферната музика на Кроке можем да пресъздадем този свят, дори и само за момент.

В 19:30 ч. е "Херман Хесе. Пламтящо лято" (Швейцария, 2020, реж. Хайнц Бютлер). Хесе е очаквал всичко да бъде напълно различно по време на пребиваването му в Тичино. След като Първата световна война го е извадила от равновесие, през пролетта на 1919 г. той пътува от Берн за Монтаньола. Надеждата му е, че атмосферата, климатът и езикът ще му помогнат да си върне вдъхновението. В последвалите летни месеци той трескаво пише "Последното лято на Клингсор" - историята на художник, който, подобно на създателя си, потъва в изкушенията на юга.

В своя филм Бютлер разкрива може би най-плодотворния период в живота на Хесе, а популярният актьор Петер Зимонишек чете откъси от споменатата книга.



Билетите за фестивала Master of Art са на цена от 10 лв. и за прожекциите в БТА ще се продават на касата на агенцията. Представители на медиите могат да влизат срещу представяне на журналистическа карта, като трябва предварително да направят резервация на телефон 02/92 62 266.

Както писа БТА, общо 50 пълнометражни и 18 късометражни документални филми за изкуство са включени в програмата тази година. Заглавията са в различни области - архитектура и дизайн, музика, литература, театрално и танцово изкуство, фотография, кино, съвременно и кулинарно изкуство и селекцията "Изкуство и власт". Шестото издание на Master of Art ще се състои в шест града - София (25 август - 12 септември), Пловдив (25 август - 12 септември), Варна (14 - 22 септември), Стара Загора (26 август - 2 септември), Бяла и Копривщица (25-29 август).



