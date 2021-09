Филм за Едуард Хопър е в програмата на Master of Art утре в БТА 5 септември 2021 / 09:50 Tweet

Филм за Едуард Хопър е в програмата на Master of Art утре в БТА





София, 5 септември

Филмът "Едуард и Джо хопър: Несдържаната тишина" (Франция, 2020, реж. Катрин Авентюрие)е в програмата на Master of Art утре в БТА. Прожекцията в зала "Максим" на националната информационна агенция започва в 18:00 ч.

"Някой ден ще напиша истинската история на Едуард Хопър. Никой друг не би могъл, той като никой не познава така добре характера му. Той е напълно достоен да бъде описан от Достоевски". Джозефин така и не успява да напише истинската история на своя съпруг - художника Едуард Хопър. Тя остава единстеният пазител на тайните му, доколкото той, плах и немногословен в интервютата си, предпочита да остане неразгадаем. Тази мистериозност завладява публиката и превръща Хопър в един от най-известните американски художници на 20-и в.

Джозефин е не просто муза на Хопър - самата тя също се стреми да се докаже като художник. Но как един млад творец може да вирее до такъв гений? Ще жертва ли тя всичко, без да се почувства засегната? 30 години след нейната смърт, жената в сянка най-после е във фокуса на вниманието.



Билетите за фестивала Master of Art са на цена от 10 лв. и за прожекциите в БТА ще се продават на касата на агенцията. Представители на медиите могат да влизат срещу представяне на журналистическа карта, като трябва предварително да направят резервация на телефон 02/92 62 266.

Както писа БТА, общо 50 пълнометражни и 18 късометражни документални филми за изкуство са включени в програмата тази година. Заглавията са в различни области - архитектура и дизайн, музика, литература, театрално и танцово изкуство, фотография, кино, съвременно и кулинарно изкуство и селекцията "Изкуство и власт". Шестото издание на Master of Art ще се състои в шест града - София (25 август - 12 септември), Пловдив (25 август - 12 септември), Варна (14 - 22 септември), Стара Загора (26 август - 2 септември), Бяла и Копривщица (25-29 август).



