Филми за Ван Гог и за Клаудия Кардинале са в програмата на Master of Art утре в БТА





София, 4 септември /Даниел Стоянов, БТА/

Филми за Ван Гог и за Клаудия Кардинале са в програмата на Master of Art утре в БТА. Прожекциите са в зала "Максим" на националната информационна агенция.

В 17:00 ч. започва "Клаудия, мистериозната" (Франция, 2018, реж. Мари-Доминик Монтел и Кристофър Джоунс). Това е портрет на актрисата, която в близо сто роли често е разкривала интимните чувства на своите герои, но ревниво е запазила собствената си мистерия.

Клаудия Кардинале е изключение на небосклона на филмовите звезди, поради продължителността на кариерата и киношедьоврите, в които участва. Родена в Тунис, открита за киното на 18 години, вече известна на 20 години, тя работи с най-големите режисьори. Фелини я нарича "Клаудия, мистериозната".

"Ван Гог и Япония" (Великобритания, 2019, реж. Дейвид Бикърстаф) е от 18:30 ч.

"Завиждам на японците", пише Ван Гог на брат си Тео. От изложбата, за която разказва този филм, показана в музея "Ван Гог" в Амстердам, става ясно защо. При все, че Винсент ван Гог никога не посещава Япония, това е страната, която има най-дълбоко влияние над него и изкуството му. То може да бъде разбрано по-пълноценно, ако се знае как японското изкуство се озовава в Париж, в средата на 19-и в. и се проучи силното му влияние над художници като Моне, Дега и особено Ван Гог.

Той е посещавал галериите за японско изкуство в Париж и след това е създал свой собствен образ на тази страна - чрез задълбочено проучване, колекциониране на копия и подборни разговори с други художници. Срещата на Ван Гог с японското изкуство дава на неговите творби нова и вълнуваща посока.

Ван Гог напуска Париж и се установява в Южна Франция - която е считал за най-близка като пейзажи до Япония. Последвалите продуктивни, макар и проблемни години могат да бъдат разглеждани в контекста на японските влияния върху него и осъзнаването му като модерен артист с явни азиатски предшественици. Чрез тази малко известна история за творчеството на Ван Гог разбираме колко важно е било за него проучването му на Япония. Филмът ни води не само из Франция и Холандия, но стига и до Япония, за да изследва напълно забележителното наследство, така силно повлияло на Ван Гог и превърнало го в легендата, която познаваме днес.

Билетите за фестивала Master of Art са на цена от 10 лв. и за прожекциите в БТА ще се продават на касата на агенцията. Представители на медиите могат да влизат срещу представяне на журналистическа карта, като трябва предварително да направят резервация на телефон 02/92 62 266.

Както писа БТА, общо 50 пълнометражни и 18 късометражни документални филма за изкуство са включени в програмата тази година. Заглавията са в различни области - архитектура и дизайн, музика, литература, театрално и танцово изкуство, фотография, кино, съвременно и кулинарно изкуство и селекцията "Изкуство и власт". Шестото издание на Master of Art ще се състои в шест града - София (25 август - 12 септември), Пловдив (25 август - 12 септември), Варна (14 - 22 септември), Стара Загора (26 август - 2 септември), Бяла и Копривщица (25-29 август).



