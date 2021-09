EZ 09:42:02 03-09-2021

Филми за създателя на зоопарка в Тел Авив и за майката на движението Флуксус са в програмата на Master of Art утре в БТА





София, 3 септември /Даниел Стоянов, БТА/

Филми за създателя на зоопарка в Тел Авив и за майката на движението Флуксус са в програмата на Master of Art утре в БТА. Прожекциите са в зала "Максим" на националната информационна агенция.

В 17:00 ч. започва "В Тел Авив няма лъвове" (Израел, 2019, реж. Дуки Дрор). През 1935 г. Макс Шоренщайн напуска почетната си позиция на главен равин на Копенхаген, за да изпълни дългогодишната си мечта - да построи зоопарк в Тел Авив и да научи местните деца на любов към животните.

Напук на всичко, зоопаркът в Тел Авив се превръща в най-голямата атракция на града. И все пак завистта, алчността и корупцията прогонват Шоренщайн от рая, който самият той е построил. Това е приказка за град, издигнат от пясък, за да се превърне в международен, културен и финансов център век по-късно и за цената, която е платена за този експоненциален растеж.

"Мари Бауермайстер: Едно плюс едно прави три" (Германия, 2020, реж. Кармен Белашкот) от 18:30 ч. е за считаната за майка на движението Флуксус - едно от най-значителните движения в изкуството на 20-и век. В таванска стая на "Линтгасе", в Кьолн, тя сътворява история в началото на 60-те години с личности като Карлхайнц Щокхаузен, Джон Кейдж, Ханс Хелмс и Нам Джун Пайк.

Днес, вече 85-годишна, Мари Бауермайстер въобще не мисли да се оттегля. От сутрин до вечер тази невероятна артистка работи в студиото си край Кьолн, превърнало се в сцена на този първи пълнометражен документален филм за нея и радикалния й живот.

Билетите за фестивала Master of Art са на цена от 10 лв. и за прожекциите в БТА ще се продават на касата на агенцията. Представители на медиите могат да влизат срещу представяне на журналистическа карта, като трябва предварително да направят резервация на телефон 02/92 62 266.

Както писа БТА, общо 50 пълнометражни и 18 късометражни документални филми за изкуство са включени в програмата тази година. Заглавията са в различни области - архитектура и дизайн, музика, литература, театрално и танцово изкуство, фотография, кино, съвременно и кулинарно изкуство и селекцията "Изкуство и власт". Шестото издание на Master of Art ще се състои в шест града - София (25 август - 12 септември), Пловдив (25 август - 12 септември), Варна (14 - 22 септември), Стара Загора (26 август - 2 септември), Бяла и Копривщица (25-29 август).



