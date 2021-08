Шведската метъл група Sabaton е сред основните участници на Hills Of Rock`2022 30 август 2021 / 10:29 Tweet

София, 30 август /Даниел Стоянов, БТА/

Шведската метъл група Sabaton е сред основните участници на Hills Of Rock`2022, съобщават организаторите. Концертът е на 23 юли, на Гребния канал в Пловдив.

Скандинавските музиканти имат хиляди верни почитатели у нас и осем концерта. На 4 март 2022 г. от Норвегия започва тяхното турне The Tour To End All Tours.

Групата от Фалун, Швеция, е създадена през 1999 г. Албумите им са с милиони продажби и платинен статус в цял свят, разпродадени концерти в повече от петдесет страни.

През 2019 г. излезе деветият студиен албум на групата, The Great War - концептуален албум, който улавя зловещата атмосфера на Първата световна война. С него Sabaton продължава запазения си стил - да разказва незабравими истории от безмилостни бойни полета по цялата планета.

Групата използва карантината като написа, записа и представи няколко самостоятелни сингли и музикални видеоклипове. На първата си концертна дата след пандемията свири пред 40 000 фена на фестивала Exit в Сърбия. Шведите са специални гост на турнето на Judas Priest в Северна Америка - 50 Years of Metal, което започва на 8 септември и продължава до 5 ноември.

