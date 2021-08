Филм за "Бийтълс" в Индия е в програмата на Master of Art утре в БТА 29 август 2021 / 15:03 Tweet

Филм за "Бийтълс" в Индия е в програмата на Master of Art утре в БТА





София, 29 август /Даниел Стоянов, БТА/

"Бийтълс в Индия" (Канада, 2021, реж. Пол Салцман) е в програмата на Master of Art утре от 18.00 часа, в зала "Максим" на БТА.

Режисьорът Пол Салцман проследява пътуването си отпреди 50 години, когато прекарва повратен момент с "Бийтълс" в ашрама на Махариши Махеш Йоги на брега на река Ганг.

През 1968 г. той открива собствената си душа, научава се на медитация, която променя живота му, и се шляе с Джон, Пол, Джордж и Ринго. Петдесет години по-късно той намира "Бунгало Бил" на Хаваите. Свързва се с Дейвид Линч за собственото си вътрешно пътешествие, както и изтъкнатия историк на "Бийтълс" - Марк Луизон, номинирания за "Оскар" филмов композитор "Лорънс Розентал", както и Пати и Джени Бойд. И голяма част от това се дължи на собствената дъщеря на Залцман, Девяни, напомняйки му, че той е прибрал и забравил тези изключително интимни снимки от онова време през 1968 г.

Лентата е с гласа на Морган Фрийман.

Билетите за фестивала са на цена от 10 лв. и за прожекциите в БТА ще се продават на касата на агенцията. Представители на медиите могат да влизат срещу представяне на журналистическа карта, като трябва предварително да направят резервация на телефон 02/92 62 266.

Както писа БТА, общо 50 пълнометражни и 18 късометражни документални филми за изкуство са включени в програмата тази година. Заглавията са в различни области - архитектура и дизайн, музика, литература, театрално и танцово изкуство, фотография, кино, съвременно и кулинарно изкуство и селекцията "Изкуство и власт". Шестото издание на Master of Art ще се състои в шест града - София (25 август - 12 септември), Пловдив (25 август - 12 септември), Варна (14 - 22 септември), Стара Загора (26 август - 2 септември), Бяла и Копривщица (25-29 август).





