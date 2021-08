Отлага се концертът на "Акага" в Копривщица 29 август 2021 / 14:56 Tweet

Отлага се концертът на "Акага" в Копривщица





София, 29 август /Даниел Стоянов, БТА/

Отлага се концертът на "Акага", който трябваше да се състои на откритата сцена в Копривщица, в рамките на фестивала Master of art, съобщават организаторите.

Причината е тежките метеорологичните условия в града.

Купените билети ще важат за концерта на групата догодина в рамките на второто издание на фестивала на изкуствата в Копривщица. Който желае да върне своите билети, може да го направи.

Организаторите изразяват своята огромна благодарност към публиката и всички, които направиха възможно реализирането на първото издание на фестивала във възрожденския град.

Както писа БТА, първото издание на фестивала на изкуствата Master of art се състоя в Копривщица от 25 до 29 август.



