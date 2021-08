Ричард Маркс отлага европейското си турне за 2022 г., мести концерта си от София в Пловдив 27 август 2021 / 09:26 Tweet

Ричард Маркс отлага европейското си турне за 2022 г., мести концерта си от София в Пловдив





София, 27 август /Даниел Стоянов, БТА/

Ричард Маркс отложи дългоочакваното си европейското турне от тази есен за следващата 2022 година поради продължаващата криза с ковид. Срещата на българските фенове, която трябваше да се състои на 28 септември в зала 1 на НДК, ще бъде на 28 август 2022 г. в Античния театър на Пловдив, съобщиха организаторите от "Лауд консертс".

По думите им това ще е първата дата от предстоящата обиколка на стария континент.

Закупените билети за отложените досега няколко пъти концерти на Ричард Маркс - 28 март 2020 г., 24 януари и 28 септември 2021 г. в зала 1 на НДК, ще важат за новата дата в Пловдив, без да е необходимо да бъдат презаверени.

Почитателите на Ричард Маркс, които не могат да посетят новата дата догодина и желаят да върнат билетите си, могат да направят това в следващите два месеца.

Както писа БТА, десет години след първия си концерт в София, популярният изпълнител, текстописец и продуцент трябваше да дойде у нас на 28 март тази година, за да представи своята соло-акустична програма с хитовете си Hazard, Should`ve Known Better, Right Here Waiting, Now and Forever. Заради коронаноруса шоуто бе отложено още два пъти.

Роденият в Чикаго изпълнител има над 30 милиона продадени албума по света, като се започне от едноименния дебют с топ 5 сингъла, между които Hold on to the Nights и донеслият му "Грами" - Don`t Mean Nothing за най-добро мъжко рок вокално изпълнение. Последвалият през 1989 г. Repeat Offender е още по-успешен, като се превръща в четири пъти платинен и включва синглите Satisfied и Right Here Waiting.

Продукциите Rush Street (с хитовете Keep Coming Back и Hazard) и Paid Vacation (с Now and Forever) също стават платинени и така Маркс се превръща в един от най-успелите артисти в поп-рок историята. Той все още е единственият изпълнител, който влиза в топ 5 на "Билборд" чартовете с първите си седем сингъла.

Ричард Маркс се налага и като успешен автор и продуцент, с песни като To Where You Are - първият сингъл от дебютния албум на Джош Гробан, и парчето на NSYNC - This I Promise You. Печели дори "Грами" за песен на годината през 2004, за съавторството на Dance with My Father на Лутър Вандрос.

Като изпълнител, автор и продуцент, Маркс има общо 14 сингъла под номер 1, между които и Long Hot Summer на Кийт Ърбън, и е един от малкото артисти с номер едни хит сингли през всяко едно от последните четири десетилетия.

През 2010 г. той издаде албум с най-големите хитове - Stories To Tell, от който е хит сингълът When You Loved Me, а последният албум с нов материал Beautiful Goodbye е от 2014 г.



