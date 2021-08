Соня Йончева спечели наградата "Певица на годината" на престижните награди "Опус класик" 26 август 2021 / 17:37 Tweet

Соня Йончева спечели наградата "Певица на годината" на престижните награди "Опус класик"





София, 26 август

Соня Йончева спечели наградата "Певица на годината" на престижните награди "Опус класик" за 2021 г. Българското сопрано бе отличено за албума Rebirth на английски език, уточняват от екипа й.

"Опус класик" са европейски еквивалент на наградите "Грами". Официалната церемония по раздаването на наградите ще бъде на 10 октомври в "Концерт хаус", Берлин. Тя ще бъде предавана по най-големите телевизионни канали в Европа.

"Много съм щастлива, че печеля тази престижна награда с един албум, който е много близък до сърцето ми", казва Йончева. През есента тя ще направи серия от концерти с програмата от Rebirth, в който, наред с класическия репертоар, има и две песни - българската "Заблеяло ми агънце" и Like an Angel passing through my room (Като ангел минаващ през моята стая) от репертоара на "АББА", за която световноизвестното българско сопрано получава благословията на Бени Андершон от шведската група.

Както писа БТА, вчера Соня Йончева стана почетен гражданин на родния си Пловдив.

"Щастлива съм, че получавам признанието на моите съграждани. Благодаря, Пловдив, за любовта и подкрепата", каза тя след тържествената церемония. Председателят на Общинския съвет в града инж. Александър Държиков връчи на Соня Йончева Почетен знак с лента, символизираща знамето на Пловдив и удостоверение по образец, поставено в рамка.

На 31 август Соня Йончева ще излезе на сцена пред катедралния храм "Свети Александър Невски", заедно с Пласидо Доминго. Поради големият интерес организаторите от SY11 пускат допълнителни билети. Концертът ще бъде излъчен в целия свят онлайн.

От екипа съобщават, че са предприели специални мерки за безопасност и приятно присъствие на музикалното събитие. За комфорта и безопасността на гостите ще се грижи екип от 150 професионалисти и разпоредители. Три пункта за медицинска помощ и две линейки ще бъдат на разположение. Предвидени са седем пропускателни пункта за гостите, които ще бъдат отворени от 18:00 ч. и са разположени симетрично от двете страни на ул. "Оборище".

Във връзка с концерта, Столична община въвежда промени в движението около катедралния храм.



