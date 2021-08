Второто издание на Metal Blast ще е на 26 септември в парка на Военната академия 24 август 2021 / 13:17 Tweet

Второто издание на Metal Blast ще е на 26 септември в парка на Военната академия





София, 24 август /Даниел Стоянов, БТА/

Второто издание на Metal Blast ще е на 26 септември в парка на Военната академия. На сцената ще излязат четири български групи.

Група Khanъ ("Кан") е основана през 2009г. и не е спирала да бъде активна на софийската клубна сцена. Основната идея на музикалния проект е да съчетава тежък и модерен метъл с български фолклорни мотиви, което Khanъ сами определят като фолккор.

Eight meters per second е група, формирана в Хасково през 2010 г. С влияния от метълкор и ню метъл жанровете групата създава собствен стил от агресивен и експресивен метъл.

Engineer Of Death e млада група от Троян, основана през 2015 г. Стилът е повлиян от хардкор движенията и включва агресивни високи вокали и мощни рифове. След 2-годишна пауза, през пролетта на 2019 г. Engineer Of Death се завръщат с нови попълнения. За момента групата работи по записите на дебютния си албум Trust Noone, който се очаква да бъде издаден съвсем скоро.

Съчетавайки българските и бразилските си корени, Алекс Гешева, барабанист от България, Бия Карвальо, вокалист от Бразилия и Мила Нинова, китарист от България, формират People of Maha Ч алтернативна рок група от София. Създадена е през 2018 година, когато трите се запознават по време на благотворителните концерти на музикалното си училище и откриват взаимната си любов към рок музиката.

