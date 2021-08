EZ 16:44:01 17-08-2021

Изложба създава пространство за преосмисляне на фотографията





София, 17 август /Даниел Стоянов, БТА/

Изложбата No artist can predict the future? създава пространство за преосмисляне на фотографията - заедно с начините, методологиите и процесите, през които тя съществува в съвременните артистични практики. Това разказват от галерия "Ко-оп", домакин на събитието от 25 август до 21 септември.

В проекта участват Байрям Байрямали, Станислава Васева, Марта Джурина, Наталия Йорданова, Калоян Колев, Анна Комитска, Радостин Седевчев, Десислава Терзиева и Боримир Тотев.

Куратори на изложбата са Мартин Атанасов, Красимира Буцева и Васил Владимиров. По думите им в някои от произведенията фотографското изображение се явява само като начална посока и вдъхновение и напълно липсва в класическия си вид, а в други - съществува като финален продукт.

"Авторите в тази изложба ни пренасят към едно проучване, което включва и изключва фотоапарата, но използва снимката като първоизточник. Изложбата задава въпроси относно развитието на фотографията и технологиите, както и към историческата роля на изображенията и тяхното място в паметта на бъдещето", казва Красимира Буцева.

Темите, докоснати от артистите, варират от исторически събития, лични преживявания и носталгия до архивиране на тялото на артиста и запечатване на българската естетика и бит, а творбите преплитат различни фотографски техники. Различните времена се смесват, сблъскват, отделят и събират отново, а фотографското съществува под формата на лични и държавни архиви, колажи, алтернативни процеси, инсталация, виртуална реалност, изкуствен интелект и 3D модели.

Едно въображаемо бъдеще започва да прозира през творбите - чрез кадри на българска емигрантска общност в Лондон, в началото на 2000 г. или чрез несъществуващите изображения от списание "Космос", заемащи стените, допълват организаторите.

Изложбата е съпроводена от книжно издание, което ще бъде представено на откриването.

EEP Berlin е съорганизатор на проекта. Това е изследователска фотографска платформа, създадена от Мая Христова през 2017 г. с творби от източноевропейски визуални артисти. Организацията има зад гърба си десетки изложби в цяла Европа. Създава EEP Magazine, както и онлайн пространство, което включва в себе си интервюта, ревюта, портфолиа и статии, разглеждащи съвременна източноевропейска фотография.





