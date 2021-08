EZ 15:17:31 12-08-2021

Шестото издание на Master of Art ще се проведе в 6 града, ще има прожекции и в БТА





София, 12 август /Даниел Стоянов, БТА/

Шестото издание на филмовия фестивал Master of Art ще се проведе в 6 града - София (25 август - 12 септември), Пловдив (25 август - 12 септември), Варна (14 - 22 септември), Стара Загора (26 август - 2 септември), Бяла и Копривщица (25-29 август), съобщават организаторите.

Общо 50 пълнометражни и 18 късометражни документални филми за изкуство са включени в програмата на лятното издание на фестивала в областите архитектура и дизайн, музика, литература, театрално и танцово изкуство, фотография, кино, съвременно и кулинарно изкуство и селекцията "Изкуство и власт".

Официалното откриване в София ще бъде в кино "Люмиер" с два български филма. "Необикновеният живот на един сладкар" на режисьора Мария-Виктория Кузманова разказва за историята на Александър Цеков, който се стреми да намери баланс между сладкарската кариера и страстта към сцената, а "Родени от огъня" на Саша Хаджиева представя танцово-театралното изкуство с огън в България.

Шведският документален филм "Най-красивото момче на света" ще бъде показан в България само няколко месеца след премиерата му на фестивала в "Сънданс", САЩ. Лентата представя необикновената съдба на Бьорн Андресен, избран през 1970 г. да изиграе ролята на Тадзио в шедьовъра на Лукино Висконти "Смърт във венеция", който също ще може да бъде видян на голям екран по време на фестивала в София.

През 1974 г. германския режисьор Вернер Херцог изминава пеша пътя от Мюнхен до Париж като акт на вяра за предотвратяване смъртта на неговата наставничка Лоте Айснер. През 2020 г. младият испански режисьор върви по стъпките на Херцог в акт на любов към един от най-големите режисьори на нашето време и създава документалния филм-пътуване "Скъпи Вернер Херцог", също част от програмата на фестивала.

"Марина Абрамович и нейните деца: Завръщане у дома" е сръбски филм за Абрамович и нейното завръщане в родния Белград, което се оказва повод за дълбока преоценка.

Друг филм "Мери Бауермайстер - 1+1=3" представя "майката" на движението Флуксус. В таванска стая на "Линтгасе" в Кьолн тя сътворява история в началото на 60-те години с личности като Карлхайнц Щокхаузен, Джон Кейдж, Ханс Хелмс и Нам Джун Пайк. Днес, вече 85-годишна, Мери Бауермайстер въобще не мисли да се оттегля.

"Бийтълс в Индия" е на режисьора Пол Салцман и проследява пътуването си отпреди повече от 50 години, когато прекарва повратен момент заедно с "Бийтълс" в ашрама на Махариши Махеш Йоги на брега на река Ганг. 50 години по-късно се свързва с Дейвид Линч и Морган Фрийман, за да станат част от този неочакван документален филм за Бийтълс.

Любопитен поглед върху историята на луксозните стоки предлага документалния филм "Създаването на френския лукс".

Наградата най-добър български документален филм за изкуство тази година се връчва от Държавния културен институт към Министъра на външните работи. 11 са българските заглавия, които ще се състезават в този конкурс. Някои от тях публиката вече имаше възможност да гледа по време на онлайн изданието и на пролетното издание на Master of Art.

Голямата награда Master of Art - Aurubis Award, както и носителите на другите награди по категории ще бъдат обявени на 11 септември 2021 г.

За първи път фестивалът ще има прожекции и в зала "Максим" в БТА, медиен партньор на фестивала. Паралелно с прожекциите в кината, Master of Art представи акценти от своята програма и на открито - на сцената на Sofia Summer Fest от 26 до 29 август, както и в кино-двора на културния център G8, както и в двора на ул. "Шипка" 23.

Master of Art е част от календара с културните събития на Столичната община и е подкрепен от националния фонд "Култура".



