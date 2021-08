Шоплука, Пирин и Родопите вдъхновиха цял албум с етно хаус музика 2 август 2021 / 12:57 Tweet

Шоплука, Пирин и Родопите вдъхновиха цял албум с етно хаус музика





София, 2 август /Даниел Стоянов, БТА/

Автентичният български фолклор от Шоплука, Пирин и Родопите е вдъхновил цял албум с етно хаус музика. Проектът Wind of East е на Фабрицио Парици, The Editor и певицата Диа, разказват от екипа на музикантите.

Всяка от десетте песни стъпва на основата на народна музика, претворена от гласа на Диа. "Обожавам тези кътчета на България и често пътувам из тях. Местните хора пък обожават да пеят. Точно така съм чула, научила и разбрала за всички тези песни, които като пея винаги ме обзема особено чувство", казва певицата. Тя е завършила Националното музикално училище с профил "Народно пеене". Две от песните черпят своето вдъхновение от македонския фолклор.

Използвани са "Стани ми, порти отвори", "Ах, минав в гора", "Чичовите конье", "Мари, Марийко", "Що ти са очи плакали", "Пуста младост", "Седнала е Яна", "Вено, пиле", "Ой, месечино" и "Бела Бека", за да създадат Wind of East, The Wood, Take Me, Summer Illusion, Tearful, Clockstopper, White Box, Over the Sunrise, Moonlight и My Funky World.

