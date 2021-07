EZ 10:07:32 30-07-2021

София, 30 юли /Анелия Цветкова, БТА/

Мобилен кабинет за ваксинация срещу COVID-19 ще бъде открит по време на Фестивала на изкуствата "Master of Art" в Копривщица в края на август. Това съобщават организаторите на фестивала.

Мобилният кабинет ще работи от 25 до 29 август от 10,00 ч. до 16,00 часа с всички разрешени за употреба в страната ваксини срещу COVID-19. Той ще бъде разположен до амбулаторията в Копривщица.

Инициативата е на община Копривщица и се реализира със съдействието на екип от болница "Св. Анна" в София и РЗИ - София област.

Д-р Лиляна Алексиева - общопрактикуващ лекар в Копривщица, се надява с тази инициатива да се увеличи интересът и да се ускори ваксинационният процес в града.

Александрина Пендачанска, член на Националния съвет по ваксинация и един от организаторите на фестивала, приветства инициативата и коментира, че е важно подобни масови събития да се организират с чувство за отговорност, както към публиката, така и към артистите.

Фестивалът на изкуствата "Master of Art" Коприщица 2021 г. ще се проведе от 25 до 29 август. В продължение на пет вечери концерт и спектакли ще огласят откритата сцена до Старото училище. "ПОЕТИТЕ", Люси Дяковска, Александрина Пендачанска с Найден Тодоров, Хилда Казасян с Васил Петров и Теодоси Спасов и група Акага ще зарадват жителите и гостите на възрожденския град със своите изпълнения. Плевенската филхармония е първият в историята симфоничен оркестър, който ще свири на живо в Копривщица по време на фестивала.

В кино - "Народно читалище Хаджи Ненчо Д. Палавеев - 1869", ще се прожектират документални филми, част от програмата на филмовия фестивал "Master of Art".

За най-малките организаторите са предвидили концерт за деца с композитора Андрей Дреников.

Фотографската изложба "Посоки" на Държавния културен институт към министъра на външните работи ще бъде изложена в двора на Старото училище по време на фестивала.

Медийни партньори на фестивала са БТА, БНР, БГ радио и actualno.com

