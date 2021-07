Икономически университет – Варна вече е асоцииран член на Международната мрежа за финансово образование INFE

Икономически университет – Варна е приет за асоцииран член на Международна мрежа за финансово образование (International Network on Financial Education, INFE), създадена през 2008 г. към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD). Към момента в Международната мрежа за финансово образование (INFE) членуват над 270 организации от над 125 държави. Мрежата е инструмент за провеждане на сравнителни изследвания и анализи, разработване на методологии, добри практики, политически инструменти и др. по въпроси от областта на финансовата грамотност и финансовото образование.

С присъединяването към Международната мрежа за финансово образование (INFE) на ИУ – Варна ще бъде предоставен достъп до различни международни формати, на които се идентифицират добри практики и се обменя опит в областта на финансовата грамотност.

Българската народна банка, Министерството на финансите на Република България и Комисията по финансов надзор са пълноправни членове на Международната мрежа за финансово образование INFE. Асоцииран член е и Българска финтек асоциация. В момента академичната общност е представена от асоциираните членове Икономически университет – Варна и Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

В края на 2018 г. Организацията за икономическо развитие и сътрудничество чрез Международната мрежа INFE стартира петгодишен проект в областта на финансовата грамотност на населението (2018 – 2022). От м. април 2020 г. Министерството на финансите на Република България е пълноправен член на INFE и координатор по проекта за България. Като резултатите от дейностите се предвижда да бъдат изготвени и адаптирани инициативи за финансово образование на населението, в т.ч. и Национална стратегия за финансово образование, като сред основните целеви групи е тази на студентите.

Икономически университет – Варна участва в разработването на Националната стратегия за финансово образование и План за действие към нея за периода 2021 – 2025 г. Стратегията и планът са приети с Решение на Министерския съвет от 10 февруари 2021 г.

За изпълнение на мерките, заложени в Плана за действие (2021 – 2025) към Националната стратегия за финансово образование, тяхното регулярно отчитане и планиране, както за изпълнение и отчитане на допълнителни дейности по целите на стратегията със Заповед на министъра на финансите от 30.06.2021 г. е сформирана постоянна работна група, в чийто състав Икономически университет – Варна се представлява от доц. д-р Недялко Вълканов, катедра "Финанси". Доц. д-р Недялко Вълканов е и лице за контакт за Икономически университет – Варна в Международната мрежа за финансово образование INFE.

