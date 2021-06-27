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Втора премиера на „Любовен еликсир"

Втора премиера на „Любовен еликсир"

Бурни аплаузи, възгласи „Браво!" и цветя от проф. Велислав Минеков, министър на културата, възнаградиха втората премиера на „Любовен еликсир". Националният музикален театър „Стефан Македонски", домакин на спектакъла, посветен на 100-годишнината на НМА, посрещна меломани и приятели на Академията вчера, 26 юни, в 16 часа.

„Любовен еликсир" – комична опера в две действия

от Гаетано Доницети

Либрето – Феличе Романи

ДИРИГЕНТ – Ивайло Кринчев

РЕЖИСЬОР – Огнян Драганов

СЦЕНОГРАФИЯ – Борис Стойнов

КОСТЮМИ – Цветанка Стойнова

АСИСТЕНТ-ДИРИГЕНТ И ХОРМАЙСТОР – Виктор Крумов

АСИСТЕНТ-РЕЖИСЬОР – Денис Бояджиев

ПЛАСТИКА – Георгия Станева

 

Действащи лица и изпълнители: Студенти от Вокалния факултет на НМА „Проф. Панчо Владигеров":

АДИНА - Ма Байсюе

НЕМОРИНО - Божидар Иванов (I действие), Стоян Буюклиев (II действие)

ДЖАНЕТА - Василики Параскева

БЕЛКОРЕ - Джан Юен

ДУЛКАМАРА - Живко Добрев

 

ХОР – студенти от Вокален факултет на НМА „Проф. Панчо Владигеров" и Държавна опера Стара Загора

БАЛЕТ - студенти от НМА „Проф. Панчо Владигеров"

КОРЕПЕТИТОРИ – Евелина Станчовска, Мирослав Георгиев

АКАДЕМИЧЕН СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР с концертмайстор - Жорж Паликарски

Снимки: Георги Петков

 

НМА

 


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