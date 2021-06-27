Втора премиера на „Любовен еликсир"

„Любовен еликсир" – комична опера в две действия
от Гаетано Доницети
Либрето – Феличе Романи
ДИРИГЕНТ – Ивайло Кринчев
РЕЖИСЬОР – Огнян Драганов
СЦЕНОГРАФИЯ – Борис Стойнов
КОСТЮМИ – Цветанка Стойнова
АСИСТЕНТ-ДИРИГЕНТ И ХОРМАЙСТОР – Виктор Крумов
АСИСТЕНТ-РЕЖИСЬОР – Денис Бояджиев
ПЛАСТИКА – Георгия Станева
Действащи лица и изпълнители: Студенти от Вокалния факултет на НМА „Проф. Панчо Владигеров":
АДИНА - Ма Байсюе
НЕМОРИНО - Божидар Иванов (I действие), Стоян Буюклиев (II действие)
ДЖАНЕТА - Василики Параскева
БЕЛКОРЕ - Джан Юен
ДУЛКАМАРА - Живко Добрев
ХОР – студенти от Вокален факултет на НМА „Проф. Панчо Владигеров" и Държавна опера Стара Загора
БАЛЕТ - студенти от НМА „Проф. Панчо Владигеров"
КОРЕПЕТИТОРИ – Евелина Станчовска, Мирослав Георгиев
АКАДЕМИЧЕН СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР с концертмайстор - Жорж Паликарски