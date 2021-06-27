Втора премиера на „Любовен еликсир"

Бурни аплаузи, възгласи „Браво!" и цветя от проф. Велислав Минеков, министър на културата, възнаградиха втората премиера на „Любовен еликсир". Националният музикален театър „Стефан Македонски", домакин на спектакъла, посветен на 100-годишнината на НМА, посрещна меломани и приятели на Академията вчера, 26 юни, в 16 часа.

„Любовен еликсир" – комична опера в две действия от Гаетано Доницети Либрето – Феличе Романи ДИРИГЕНТ – Ивайло Кринчев РЕЖИСЬОР – Огнян Драганов СЦЕНОГРАФИЯ – Борис Стойнов КОСТЮМИ – Цветанка Стойнова АСИСТЕНТ-ДИРИГЕНТ И ХОРМАЙСТОР – Виктор Крумов АСИСТЕНТ-РЕЖИСЬОР – Денис Бояджиев ПЛАСТИКА – Георгия Станева Действащи лица и изпълнители: Студенти от Вокалния факултет на НМА „Проф. Панчо Владигеров": АДИНА - Ма Байсюе НЕМОРИНО - Божидар Иванов (I действие), Стоян Буюклиев (II действие) ДЖАНЕТА - Василики Параскева БЕЛКОРЕ - Джан Юен ДУЛКАМАРА - Живко Добрев ХОР – студенти от Вокален факултет на НМА „Проф. Панчо Владигеров" и Държавна опера Стара Загора БАЛЕТ - студенти от НМА „Проф. Панчо Владигеров" КОРЕПЕТИТОРИ – Евелина Станчовска, Мирослав Георгиев АКАДЕМИЧЕН СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР с концертмайстор - Жорж Паликарски

Снимки: Георги Петков

НМА



