Осем военнослужещи от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ с нови пагони

Нови пагони бяха връчени на 8 военнослужещи във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. С военно звание „капитан II ранг“ вече е Николай Данаилов, който бе назначен за старши помощник-началник на отдел „Учебна дейност“ в Морското училище.

В главен старшина бе повишен старшият инструктор-специалист в звено „Специална подготовка“ в Старшинския колеж към ВВМУ – Христо Христов. Шест дами в униформа също получиха нови пагони. Звание „старшина I степен“ бе присвоено на: Анелия Василева, Ваня Стамболова, Екатерина Дянкова, Наталия Златева, Пламена Иванова и Теодора Георгиева. Те са част от състава на различни отдели и служби във флотската Алма матер.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“