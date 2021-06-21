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Осем военнослужещи от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ с нови пагони

Осем военнослужещи от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ с нови пагони

Нови пагони бяха връчени на 8 военнослужещи във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. С военно звание „капитан II ранг“ вече е Николай Данаилов, който бе назначен за старши помощник-началник на отдел „Учебна дейност“ в Морското училище.

В главен старшина бе повишен старшият инструктор-специалист в звено „Специална подготовка“ в Старшинския колеж към ВВМУ – Христо Христов. Шест дами в униформа също получиха нови пагони. Звание „старшина I степен“ бе присвоено на: Анелия Василева, Ваня Стамболова, Екатерина Дянкова, Наталия Златева, Пламена Иванова и Теодора Георгиева. Те са част от състава на различни отдели и служби във флотската Алма матер.

 

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

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21 юни 2021

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